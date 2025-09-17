BI Utvecklare till Sussa data och analys
Vi söker en erfaren utvecklare med ansvar för att bland annat förvaltning och vidareutveckling till Sussa data och analys som är en ny virtuell samverkansorganisation med uppdraget att förvalta och utveckla nio regioners gemensamma datalagerlösning.
Sussa data och analys är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. För att omhänderta möjligheterna att gemensamt utveckla en utdataförmåga har regionerna inom Sussa samverkan utvecklat en plattform och lösning, ett datalager, för att omhänderta informationen i vårdinformationssystemet. Arbetet pågår fortfarande och lösningen kommer att tas i drift samtidigt som regionerna produktionssätter vårdinformationssystemet.
Sussa data och analys är den förvaltnings- och leveransorganisation som kommer att förvalta och vidareutveckla den gemensamma plattformen och lösningen som respektive region därefter tar i drift i sin regionala miljö.
Läs mer om Sussa data och analys här: Sussa data och analys
Du kommer att ha din anställning i en av regionerna men arbeta riktat mot Sussa data och analys i din roll. Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som utvecklare inom Sussa data och analys ansvarar du för att implementationer i datalagret sker enligt plan, inklusive tester och prestandaoptimering. Du underhåller dokumentation och metadata, hanterar källkod och deltar i testning, felsökning, support och överlämning till regionala BI-team.
Du arbetar i nära samverkan med kollegor från nio regioner och representerar Sussa data och analys i forum med behovsägare och närliggande objekt som Sussa vårdstöd.
Uppdraget omfattar design, utveckling och test av lösningen, och du får vara med tidigt i etableringen av organisationen under 2025 med möjlighet att påverka hur teamet formas.KvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
• Flerårig erfarenhet av att utveckla och förvalta BI-lösningar.
• Kunskap i att designa och utveckla datamodeller, ETL-processer och rapporter.
• Förmåga att säkerställa datakvalitet och optimera prestanda.
• Erfarenhet av dataintegration, validering, testning och övervakning.
• Förmåga att omvandla verksamhetskrav till tekniska lösningar.
• Deltagande i agila arbetsprocesser såsom sprintplanering och retrospektiv.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av automatisering av tester och kvalitetssäkringsprocesser.
• Intresse för nya teknologier och arbetssätt inom BI-området.
• Förmåga att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser.
• Samarbete med olika roller såsom analytiker, dataingenjörer och utvecklare.Dina personliga egenskaper
• God samarbetsförmåga och relationsskapande.
• Förmåga att leda, motivera och samordna grupper.
• Analytisk och problemlösande med förmåga att hantera komplexa frågor.
• Strukturerad och effektiv i planering, organisering och prioritering.
• Tillmötesgående och lösningsorienterad i sitt bemötande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
