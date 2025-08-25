BHV- sköterska till Sollentuna BVC
2025-08-25
Välkommen till Sollentuna BVC!
På Sollentuna BVC arbetar fem sköterskor och en chef och vi söker nu en ny kollega.
Sollentuna är en stor kommun med blandad befolkning. Sollentuna BVC ingår i Turebergs familjecentral där vi har ett tätt samarbete med öppna förskolan och föräldrastöd, som vi delar lokaler med.
Verksamheten tillhör Region Stockholm, Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO). Sollentuna BVC är en del av BHV Stockholm Norra där 15 BVC-mottagningar ingår. Detta möjliggör kunskapsutbyte mellan mottagningarna och till verksamheten hör också en vårdutvecklare.
Vi har även ett tätt samarbete med Rotebro BVC där vi bedriver vår amningsmottagning som är ett av våra tilläggsuppdrag. En del av vår mottagning arbetar med utökat hembesöksprogram, vilket innebär att vi erbjuder 6 hembesök i åldrarna 0-15 m.
Hos oss arbetar vi utifrån en helhetssyn på människan och strävar efter trygga välmående barn och trygga vuxna. Vi vill ge våra familjer hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Verksamheten arbetar aktivt för att fortsätta att driva barnhälsovården framåt genom förbättrings- och utvecklingsarbeten, exempelvis är BVC nu en del av den digitala plattformen, Alltid Öppet.
Vi följer samverkansavtal och bedriver facklig samverkan med lokala representanter inom verksamheten. Du kan läsa mer om oss på Sollentuna BVC
Du kommer att arbeta dagtid, aldrig röda dagar eller helger. Vi har flextid och individuella scheman som du till stor del kan påverka. Verksamheten ser vikten av friskvård och erbjuder friskvårdsersättning och vi har också förmåner inom försäkring, semester, fri sjukvård och pension. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av barn och familjearbete, är inriktad på samverkan med olika professioner samt har lust och energi att bidra till utveckling av barnhälsovården.
Som BVC sjuksköterska hos oss i Sollentuna kommer du att erbjudas ett spännande arbete där du arbetar självständigt men också i team. I team arbetar du tillsammans med dina BVC sjuksköterskekollegor, föräldraskapsstödjare, läkare och flera andra professioner. Du har ett eget ansvar över ditt arbetsområde, samtidigt som du har kollegor och en närvarande ledning runt dig.
Vi arbetar efter barnhälsovårdens hälsouppdrag som bland annat innebär besök vid nyckelåldrar, hembesök, vaccinationer och föräldragruppsverksamhet där barnet och familjens behov styr arbetet.
Har du ett särskilt intresse för amning finns möjlighet att arbeta på vår amningsmottagning.
Vi arbetar i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Du skall vara sjuksköterska med specialistutbildning i Barnsjukvård eller Distriktsvård.
Tidigare erfarenhet av arbete inom BHV är meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%, deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Personlig egenskaper:
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du kanske är den där personen som är lika stabil som du är kreativ? Som är van att hantera många möten men fortfarande är full av empati? Som brinner för barn och deras rättigheter? Som älskar att följa familjer i deras resa från nyfödd till skolstart?
Då är du helt rätt för oss. Du kommer att ha kontakt med olika typer av familjer och barn vilket kräver att du är flexibel och har god kommunikativ förmåga.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Känns det här som helt rätt för dig? Är du är den vi söker? Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
