Betongarbetare till Norrköping

ByggLove Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Norrköping
2026-02-24


Vi söker erfarna och engagerade betongarbetare för uppdrag inom bland annat husproduktion, brobyggen och industriprojekt. Våra kunder är etablerade och välrenommerade byggföretag som erbjuder varierande och utvecklande projekt i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och vara en del av spännande byggnationer som gör skillnad.



Publiceringsdatum
2026-02-24

Dina arbetsuppgifter
Som betongarbetare kommer du att arbeta med formning, armering och gjutning enligt ritningar och gällande säkerhetsföreskrifter.


Kvalifikationer
Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av betongarbete inom industri- eller anläggningsprojekt- Trivs med att arbeta både självständigt och i team- Har god fysik- Innehar yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet- Har B-körkort (meriterande men ej krav)- Kan kommunicera på svenska eller engelska

Meriterande

Certifikat för Heta arbeten och Säkra lyft


Om ByggLove Bemanning AB

ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se

Arbetsgivare
ByggLove Bemanning AB (org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB

Kontakt
Rekrytering ByggLove
cv@bygglove.se

Jobbnummer
9760974

