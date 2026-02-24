Betongarbetare till Norrköping
2026-02-24
Vi söker erfarna och engagerade betongarbetare för uppdrag inom bland annat husproduktion, brobyggen och industriprojekt. Våra kunder är etablerade och välrenommerade byggföretag som erbjuder varierande och utvecklande projekt i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och vara en del av spännande byggnationer som gör skillnad. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som betongarbetare kommer du att arbeta med formning, armering och gjutning enligt ritningar och gällande säkerhetsföreskrifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av betongarbete inom industri- eller anläggningsprojekt- Trivs med att arbeta både självständigt och i team- Har god fysik- Innehar yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet- Har B-körkort (meriterande men ej krav)- Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Certifikat för Heta arbeten och Säkra lyft
Om ByggLove Bemanning AB
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare.
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
Korsgatan 2E (visa karta
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
