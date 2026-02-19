Bergarbetare
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Vi söker nu två Bergarbetare till Kristinebergsgruvan som vill vara en del av ett större sammanhang och jobba med att bryta malm och gråberg - vilken möjlighet för dig! Brytningen sker maskinellt och vi jobbar med en så kallad salvcykel från borrning till laddning, sprängning, skrotning, lastning och bergförstärkning med betongsprutning och bultning. Vi går mot en teknikstyrd värld och jobbar med modernisering och ny teknik i gruvan, är du intresserad och vill vara med på den spännande resan tillsammans med oss? Är du ansvarsfull och självgående med förmågan att hantera frihet utan att tumma på säkerhet, kvalitet och resultat? Då är det här ett jobb för dig!
Arbetet sker i skift varannan vecka (udda veckor) och varierat förmiddagar och eftermiddagar, så kallad 7-7.
Ditt team
Teamwork och god sammanhållning är A och O här på Boliden - så en god samarbetsförmåga och lyhördhet för dina kollegor är en självklarhet. Här får du jobba tillsammans i olika stora arbetsgrupper och vår förhoppning är att våra medarbetare ska trivas och stanna länge hos oss. Därför är vi noga med att satsa på dig som har utvecklingsambitioner. Hos oss deltar alla medarbetare aktivt för att nå en säker och bra arbetsmiljö där arbetsmiljöfrågor har högsta prioritet.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Bryta malm och gråberg
Vara delaktig i hela salvcykeln, från borrning till laddning, sprängning, skrotning, lastning och bergförstärkning med betongsprutning och bultning
Nära samarbete mellan skiftlag och andra avdelningar såsom elektriker, gruvbyggare, mekaniker samt andra interna och externa kollegor
Ditt bidrag
Gymnasiekompetens och utbildning eller erfarenhet inom bergarbete
Maskinvana
Kommunicera bra på svenska och engelska
Datorvana
Körkort för personbil
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som bergarbetare eller maskinförare
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chefer Jimmy Lundgren jimmy.lundgren@boliden.com
eller Simon Hedström simon.hedstrom@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Charlotte Lindkvist, Charlotte.Lindkvist@boliden.com
.
Facklig information får du av IF Metall Kristineberg, 0910-70 51 44.
Sista dag att ansöka är söndag den 8 mars 2026. Rekrytering kan ske löpande så ansök redan idag!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för civilt försvar (MCF) under rekryteringsprocessen.
