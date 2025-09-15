Bemanningsplanerare
Trafikverket / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-15
Verksamhetsområde Trafik ansvarar för att övervaka och leda trafiken på väg och järnväg. Bemanningsplanerarens viktiga arbete är att se till så rätt kompetens finns på rätt plats. så att Sverige rullar helt enkelt!
BemanningsplanerarePubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli vår nya kollega!
Vår Avdelning är en stödfunktion där vi fungerar som stöd åt chefer i den operativa verksamheten inom verksamhetsområdet Trafik, vilket är Trafikverkets största verksamhet. På enheten stöttar vi ca 100 chefer med planering och bemanning av operativ personal.
I rollen som bemanningsplanerare jobbar du långsiktigt med hänsyn till semesterperioder, utbildningar, periodiska hälsoundersökningar mm. men även på kort sikt som exempelvis vid korttidsfrånvaro. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att övervaka att arbetstidsförläggningen följer lagar och regler enligt vårt kollektivavtal vad gäller exempelvis veckovila, dygnsvila och ledigheter. Arbetet innebär mycket sociala kontakter med både chefer och medarbetare. Vår avdelning stöttar i all hantering kring kollektivavtalet kopplad till vår verksamhet som bedrivs 24/7, årets alla dagar.
Vi är en nationell avdelning som bemannar från norr till söder, där vi ser till att kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. För att du ska lyckas i rollen behöver du ha grundläggande kunskaper i avtalsfrågor och erfarenhet från bemanningsplanering.
Dina blivande kollegor är branschens vassaste bemanningsplanerare, grymma på avtal, fenor på att skapa struktur och att hitta lösningar i komplexa situationer!
Övrig information
Tester planeras att genomföras under vecka 41
Intervjuer planeras fysiskt i Göteborg under vecka 43
Arbetet är på heltid, dagtid 8-16.30 med flextid, möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar/vecka. #LI-Hybrid
Placeringsort Göteborg
Rekryterande chef Dijana Stavreska, Dijana.Stavreska@trafikverket.se
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev. Istället kommer du att få besvara ett antal urvalsfrågor! Kvalifikationer
Vem är du?
Som person har du god samarbetsförmåga då du kommer att samarbeta med både chefer och kollegor inom Trafikverket. Du behöver ha en kommunikativ förmåga i både tal och skrift då du kommer att ha många interna kontaktytor. För att vara framgångsrik i din roll hos oss behöver du vara kreativ i att hitta de lösningar som är mest gynnsamma för vår verksamhet utifrån ett helhetstänk. Du behöver också vara flexibel då du snabbt kommer behöva kunna skifta fokus från att jobba med planering på längre sikt till att lösa situationer här och nu. Vi är en servicefunktion och vi vill att du bidrar till god arbetsmiljö genom din positiva framtoning!
Vi söker dig som har:
• en avslutad gymnasieutbildning, alternativt annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer vara likvärdigt
• minst 1 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som bemanningsplanerare i en verksamhet som bedrivs dygnet runt och året om
• aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av som innefattar efterlevnad av avtal som arbetstidsavtal och kollektivavtal gällande veckovila, dygnsvila, etc
• aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i ett personaladministrativt system
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har;
• högskoleutbildning inom HR
• aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i Heroma
• aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med bemanningsplanering inom statlig sektorSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
Kontakt
Rekryterande chef
