Behandlingsassistent timvikarie
2026-01-05
Alba HVB är ett behandlingshem i Uppsala som tar emot vuxna med psykiska funktionshinder. Boendet vänder sig till personer i åldern 18 år och uppåt med psykossjukdomar, emotionellt instabilt personlighetssyndrom, ätstörningar, missbruksproblematik mm. Som behandlingsassistent arbetar du med att hjälpa och stötta de boende i sin vardag.
Alba AB söker just nu efter timvikarier, som vill jobba extra vid sidan om t ex studierna. På Alba finns personal dygnet runt så om du vill, kan du arbeta såväl dag som kvällar, nätter och helger. Vi vill att du har B-körkort och att du har god svenska i tal och skrift. Det finns möjlighet till tillsvidareanställning. Är du intresserad? Skicka din intresseanmälan eller eventuella frågor till: camilla.lennholm@alba-ab.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: camilla.lennholm@alba-ab.se
Södra Slavstavägen 2A
754 53 UPPSALA
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Camilla Lennholm camilla.lennholm@alba-ab.se
