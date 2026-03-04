Behandlingsassist/Undersköterska timvikariat
2026-03-04
Renatusgården bedriver verksamhet i form av boende på landet med viss annan heldygnsvård för män och kvinnor från 25 år. Målgruppen placeras med stöd av SoL och har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begåvningshandikapp och/eller autism.
Verksamheten är indelad i två separerade byggnader där personer som har mer omvårdnad bor i separata rum i huvudbyggnaden. De placerade som bor i egna lägenheter är mer självgående men erbjuds möjlighet till stöd av personal utifrån önskemål och behov.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och har även personal som är utbildad i motiverande samtal. Verksamhetens mål är att stödja individuell utveckling med så hög grad av självständighet och inflytande som är möjligt för den enskilda.
Då verksamheten utvecklas vill vi nu utvidga vår vikariepool med vikarier som kan arbeta på timme utifrån verksamhetens behov. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt har möjlighet att arbeta sovande jour när behovet finns. Formell kompetens såsom vårdare, mentalskötare, behandlingsassistent är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är ansvarstagande, relationsskapande, har god samarbetsförmåga och är trygg i dig själv. För att passa i vår verksamhet är det viktigt att du som person har empati och förståelse för andra, samt har förmåga att sätta gränser när det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
B-körkort krävs då du kör våra manuellt växlade bilar i tjänsten. Med anledning av verksamhetens placering är det en fördel att ha tillgång till egen bil för att ta sig till verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: josefin@renatus.se Arbetsgivarens referens
