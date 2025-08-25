Behandlare Vuxen
2025-08-25
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vi söker Behandlare till Vuxenenheten - i linje med nya socialtjänstlagen!
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Då är du välkommen till oss på Resursenheten i Vårgårda kommun. Nu söker vi dig som vill arbeta som behandlare inom vuxenområdet och bidra till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Hos oss får du ett varierande arbete som ger utrymme för både tidigt förebyggande insatser liksom mer komplexa ärenden som kräver kreativitet, uthållighet och förmåga att hitta lösningar i samverkan med individ, nätverk och samarbetspartners. Du kommer få variera dina metoder mellan ren samtalsmetodik till att arbeta mer praktiskt och konkret där det finns behov av behandling med mer pedagogisk inriktning. Insatserna kommer erbjudas utan biståndsbedömning i större utsträckning än tidigare, vilket möjliggör snabbare och mer flexibla stödinsatser.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån Signs of safety där vårt arbete bygger på samarbete, öppenhet och ett genuint engagemang för att ta tillvara på människors egna resurser och skapa positiva förändringar för dem vi möter.
Tjänsten är under utveckling och kan komma att förändras i takt med att nya arbetssätt implementeras. På sikt kan även tjänsten komma att innehålla viss myndighetsutövning då tankar finns på att inrätta ett team som arbetar med våld i nära relation i samverkan med IFO myndighet. Du kommer att ha möjlighet att påverka utformningen av rollen och bidra till verksamhetens utveckling.
Som behandlare arbetar du främst med vuxna men vi samverkar med hela Resursenheten vilket innebär att man ibland kan få uppdrag som är riktade mot andra målgrupper.
Tjänsten är i grunden förlagd till dagtid, men då olika behov och uppdragens karaktär varierar krävs viss flexibilitet där arbete på kvällar och helger kan förekomma.Kvalifikationer
* Socionom eller likvärdig utbildning.
* God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
* Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det.
Meriterande
* Erfarenhet av att arbeta med vuxna som har beroendeproblematik
* Erfarenhet och kunskap om våld i nära relationer
* Kunskap om och erfarenhet av att ha jobbat med evidensbaserade behandlingsmetoder
* Erfarenhet av Sign's of safety
B-körkort är ett krav
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Vårgårda kommun
Vårgårda kommun, Socialtjänsten
Enhetschef
Annelie Vårhall annelie.varhall@vargarda.se 0322-600710
