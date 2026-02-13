Behandlare till Öppenvården
2026-02-13
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi tror att förändring sker bäst där människor befinner sig, och därför arbetar vi i tvärprofessionella team för att ge våra invånare det stöd de behöver - direkt på hemmaplan. Öppenvården bedriver psykosocial behandling med två inriktningar: våld i nära relationer (VINR) och beroende. Vi erbjuder stöd till både våldsutsatta personer och våldsutövare.
Stöd och behandling ska erbjudas både individuellt och i grupp, i våra lokaler men även vid behov på andra platser. Vi vill finnas där våra invånare finns och därför är hembesök för motiverande arbete en naturlig del av våra arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning som arbetsgivare bedömer relevant. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med båda målgrupperna, VINR och beroende samt god kännedom om aktuella kunskapsbaserade behandlingsmetoder så som ATV, MI med flera.
Som person är du trygg i dig själv och i din profession. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möter människor med empati, lyhördhet och respekt. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning för den här tjänsten.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
