Bedrägeriutredare till storbank
2025-08-20
Vi söker nu dig som vill arbeta som bedrägeriutredare hos en av våra storbankskunder i centrala Malmö. Uppdraget är ett konsultuppdrag med start omgående.
Som en del av enheten arbetar du med att identifiera bedrägliga transaktioner och förhindra att bankens kunder utsätts för bedrägerier och ekonomiska förluster. Rollen erbjuder en varierande och tempofylld arbetsdag där du ofta har kontakt med både kunder och bankkontor.
Arbetet ger dig en fördjupad kunskap inom riskhantering och utredning med fokus på bedrägeriprevention, och öppnar möjligheter att utvecklas i en dynamisk miljö inom bankens arbete mot finansiell kriminalitet. Du kommer att samarbeta nära olika interna enheter, i en organisation som ständigt strävar efter att bli bättre och mer effektiv.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du uppskatta arbete mot uppsatta mål och trivas med att arbeta strukturerat. Eftersom du dagligen har kontakt med kunder som utsatts för bedrägerier är det också viktigt att du är lyhörd och empatisk. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där samarbete, tempo och flexibilitet är avgörande för framgång.
Vi ser gärna att du:
Trivs med att samarbeta och bidra till teamets framgång
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Tar eget ansvar och kan fatta välgrundade beslut
Är drivande och engagerad i både din egen och teamets utveckling
Har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift
Konsultuppdraget är på sex månader med möjlighet till förlängning eller övergång till kunden.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får en trygg, hållbar och kompetensdriven arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du tilldelas även en branschkunnig Talent Consultant Manager på Amendo som du som konsult alltid kan vända dig till. Vidare ser vi också till att du får en såväl spännande som långsiktig utveckling i din konsultroll.
Som konsult hos oss på Amendo får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag, men även ta del av såväl deals som rabatter på tjänster och varor som vi tror skapar mervärde i livet - såsom hjälp i hemmet, träningsaktiviteter och upplevelser. Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden. Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Emelie Nordblad, emelie.nordblad@amendo.se
Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt.
