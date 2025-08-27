Bartender till event och festvåning
2025-08-27
Om tjänsten
Kreativ och preppig bartender sökes!
Det är vanligtvis en enkel drinklista, ofta med kundens egna dryck och då är det alltid bra om baren själva kan improvisera fram lite extra drinkar utifrån de produkter som finns tillhands.
Vi värdesätter att man kan hålla hög servicenivå i högt tempo och fortfarande jobba snyggt och rent.
Vi vet att a och o för att servicen ska vara topp är att man är förberedd. Det är sällan vi får en riktig bar att jobba i. Ofta är det på kontoret, i hemmaköket eller på ngn festvåning så det är viktigt att kunna anpassa sig och förbereda sig oavsett förutsättningar.
Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i bar.
Det är ett plus om du kan bära en och annan tallrik om det kniper.
Meriterande om du har gått barskola.
Meriterande om du har STAD-utbildning.
Och som vanligt ingen regel utan undantag så har du bara kört bar ett år eller så men känner att du ändå är som klippt och skuren för jobbet - då är det bara att chansa och sen haussa dig själv.
Om arbetsgivaren
Enmankort är ett litet företag som är verksamt i Stockholm.
Vi bemannar och rekryterar företrädesvis till cateringföretag, festvåningar och arenor i Sthlm.
Hur du ansöker
Skicka ett mail till micke@enmankort.se
och berätta vad du har gjort tidigare och varför du vill jobba extra som bartender.

Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning och ligger över kollektivavtalen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Enmankort AB
(org.nr 556653-6008)

Arbetsplats
EnManKort AB

Jobbnummer
9479391