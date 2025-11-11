Bartender sökes till Restaurang Pava!
2025-11-11
Är du en serviceinriktad person med passion för dryck, männniskor och härlig stämning?
Då kan du vara den vi söker!
Restaurang Pava växer - och nu letar vi efter en engagerad bartender som vill bli en del av vårt team.
Restaurang Pava är en modern och trivsam mötesplats där god mat, välgjorda drinkar och personlig service står i centrum. Vi har en avslappnad men professionell atmosfär där både gäster och personal ska känna sig hemma.
Som bartender hos oss blir du ansiktet utåt i baren - du blandar drinkar, serverar öl och vin, och bidrar till att skapa en varm och välkomnande upplevelse för våra gäster. Du arbetar nära både kök och servering och ser till att allt flyter smidigt under service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:'
• Blanda och servera drycker enligt våra recept (och gärna bidra med egna idéer!
• Ge gästerna en förstaklassig serviceupplevelse
• Hantera betalningar och kassasystem
• Ansvara för ordning och renlighet i barområdet
• Hjälpa till med beställningar och lagerhållning
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av bararbete eller restaurangbranschen
• Har intresse för cocktails, smaker och gästupplevelse
• Är en lagspelare som trivs i högt tempo men också behåller fokus när det är lugnt
Meriterande om du har kunskap om cocktails, vin och öl - men det viktigaste är din attityd och servicekänsla!Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
• Omfattning: Deltid/Heltid (enligt överenskommelse)
• Arbetstider: Kvällar och helger
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Restaurang Pava, Malmskillnadsgatan 34, Stockholm
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: francisco@pavagruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pava Gruppen AB
(org.nr 559317-8642)
Malmskillnadsgatan 34 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Kontakt
Restaurangchef
Francisco Campos Riquelme Francisco@pavagruppen.se Jobbnummer
9599893