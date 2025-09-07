Bartender / Servitris sökes till Big Ben Pub & Restaurang
Restaurang M & i AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang M & i AB i Stockholm
Big Ben ligger på Södermalm som är en mycket populär krog som har funnits i 30år.
Vi bedriver både lunch och kvällsverksamhet med DJ och Stand-up show Vi söker dig som:
• Bartenders erfarenhet
• har flerårig erfarenhet av bord servering
• stresstålig
• är glad positiv och utåtriktad
• tycker om att arbeta i ett team Vi söker en Bartender/Servitris som behärskar service yrket på ett professionellt sätt.
Du som söker bör ha minst 3 års erfarenhet samt vara positiv, ansvarsfull i din yrkesroll och tycka om att arbeta i ett högt tempo.
Du ska vara social med gästen i focus, ha kunskap om diverse drycker och bord servering.
Intresserad ? Hör gärna av dig via mail info@bigben.nu
med CV samt referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@bigben.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör / Servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang M & i AB
(org.nr 556400-1575), http://bigben.nu
Folkungagatan 97 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Big Ben Pub & Restaurang Jobbnummer
9496032