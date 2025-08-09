Bartender
Är du en positiv person med ansvarskänsla som gillar att jobba i högt tempo? Älskar du att jobba med människor och att göra folks vardag lite roligare? Då har du kommit rätt!
Vi behöver utöka vårt team med nya glädjespridare och söker nu nya bartenders till slakthusen (Slaktkyrkan, Slakthuset, Hus7).
Vill du arbeta i en miljö där service möter show, och där baren är en del av upplevelsen? Vi söker nu drivna och skickliga bartenders som kan skapa magiska ögonblick både i glasen och i gästernas upplevelse.
Vi söker dig som kan jobba helger (fredagar och lördagar). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
