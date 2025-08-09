Bartender

Gsr Event AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-09


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gsr Event AB i Stockholm

Fullständig jobbeskrivning
Är du en positiv person med ansvarskänsla som gillar att jobba i högt tempo? Älskar du att jobba med människor och att göra folks vardag lite roligare? Då har du kommit rätt!
Vi behöver utöka vårt team med nya glädjespridare och söker nu nya bartenders till slakthusen (Slaktkyrkan, Slakthuset, Hus7).
Vill du arbeta i en miljö där service möter show, och där baren är en del av upplevelsen? Vi söker nu drivna och skickliga bartenders som kan skapa magiska ögonblick både i glasen och i gästernas upplevelse.
Vi söker dig som kan jobba helger (fredagar och lördagar).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: chill@live.se

Arbetsgivare
Gsr Event AB (org.nr 556816-9048)
Slakthusgatan 6 (visa karta)
121 62  JOHANNESHOV

Jobbnummer
9451469

Prenumerera på jobb från Gsr Event AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gsr Event AB: