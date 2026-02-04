Barnutredare till Barn och Unga
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med sina 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta, nära allt, men ändå med lugnet runt knuten.
Hörby är en av Skånes äldsta handelsorter, och vi som bor och arbetar här bär på en stark lokal stolthet. Vår kommun rymmer både skogar, öppna landskap och sjöar, här kan du få känslan av vildmark samtidigt som service, gemenskap och vardagsliv alltid finns nära.
Att arbeta i Hörby kommun innebär att vara en del av något större. Varje dag bidrar vi till att skapa trygghet, kvalitet och service för våra invånare, oavsett om det handlar om vård och omsorg, barn och unga, skola, parkmiljö eller teknisk service.
Vi vill vara en arbetsgivare där människor trivs och utvecklas. Därför arbetar vi aktivt med god arbetsmiljö, hållbara villkor och möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss ska det vara möjligt att både göra skillnad och växa i sin yrkesroll.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som barnutredare arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL och LVU. Du utreder barns behov av skydd och stöd, genomför samtal med barn och vårdnadshavare, samverkar med andra aktörer och följer upp beslutade insatser. Arbetet kräver både självständighet och förmåga att samarbeta i komplexa ärenden.
Du blir en del av en arbetsgrupp där vi aktivt arbetar med kvalitet, metodutveckling och kollegialt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är socionom
har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna myndighetsutövning
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
kan arbeta strukturerat även i pressade situationer
har ett professionellt och respektfullt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan fatta beslut i svåra situationer.
Välkommen till Hörby, kommunen mitt i Skåne. Hos oss får du alla fördelar med att arbeta i en liten kommun. Vill du ha ett omväxlande arbete och bli en del av ett proffsigt team som varje dag arbetar för att göra skillnad för Hörbys medborgare? Vi söker nu en barnutredare för vikariat till vårt team. Var med och bli en värdefull del av vårt entusiastiska och kreativa team, där arbetsglädje och ett starkt fokus på uppdraget genomsyrar vårt dagliga arbete!
I Hörby har vi samlat all myndighetsutövning under samma tak och vi har ett nära samarbete med kollegorna inom de andra områdena såsom familjehemsvård, våld, missbruk, vård och omsorg, LSS samt ekonomi. Det ger goda förutsättningar för helhetssyn och ett professionellt arbete kring de barn och familjer vi möter.
Som anställd i Hörby kommun arbetar du med helhetssyn och bidrar till att verksamheten kännetecknas av professionalitet och ett gott förhållningssätt. På Myndighetsenheten har du tillgång till eget kontor, flexibilitet gällande hemarbete och friskvård på arbetstid. Du erbjuds nära ledarskap av en engagerad enhetschef och stöd av ett erfaret team.
Utöver ovanstående erbjuds du:
* En genomtänkt introduktion
* Fantastiska kollegor
* Roliga och stimulerande arbetsuppgifter
* Kontinuerlig kompetensutveckling både individuellt och i grupp
* Friskvårdsbidrag
* Möjlighet att byta ut semesterersättning till extra semesterdagar
* Gemensamma trivseldagar
* Gym på arbetsplatsen
* Massagestol
* Förmånsportal med olika förmåner och rabatter
* Extern processhandledning i grupp
* Digitalisering i framkant
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
