Barnutredare
2026-03-02
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Perstorps kommun söker en engagerad och trygg Barnutredare till Individ- och familjeomsorgen.
Hos oss får du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar, nära samarbete mellan kollegor och goda möjligheter att påverka. Som Barnutredare arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL och LVU och ansvarar för att utreda och följa upp barn och ungas behov av stöd och skydd. Du arbetar nära kollegor, familjer och samarbetspartners för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga i kommunen.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
- Genomföra barn- och ungdomsutredningar enligt gällande lagstiftning
- Genomföra barnsamtal, hembesök och risk-/skyddsbedömningar
- Upprätta beslut, vårdplaner och genomförandeplaner
- Dokumentation enligt gällande lagar och verksamhetens riktlinjer
- Samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård, polis och andra aktörer
- Uppföljning av insatser och stöd till familjerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen
- God kunskap om socialtjänstens lagstiftning, särskilt SoL och LVU
- B-körkort (krav vid hembesök och resor inom regionen)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
En stark kommunikativ förmåga och trygghet i mötet med barn, familjer och samarbetspartners. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och med god professionalitet.
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga är meriterande
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt arbete där du tydligt bidrar till barns trygghet och utveckling
- Engagerade kollegor och nära samarbete mellan verksamheterna
- Stöd av erfarna chefer och möjlighet till handledning
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och god teamkänsla
- Friskvård via Epass
