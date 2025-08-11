Barnskötare, Bläshammars förskola
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Bläshammars förskola är en nybyggd förskola, ca 6 km norr om Varberg. Förskolan består av ett nybyggt hus med gemensam gård och har plats för 120 barn fördelade på 6 hemvister. I byggnationen av Bläshammars förskola gjordes en spännande satsning på förskolans utemiljö i syfte att främja barnens kreativitet, nyfikenhet och lek.
Vårt mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande där varje barn får möjlighet att känna tillit och tilltro till sin egen förmåga. Utbildningen och undervisningen på Bläshammars förskola grundar sig i vår Vision -Kreativt lärande för en hållbar framtid-. Med vår vision menas att varje barn som är i vår verksamhet ska få uppleva en utbildning och undervisning som är trygg, lekfull och som tar utgångspunkt i varje barns behov för lärande. Barn som är hos oss ska rustas för livet och framtiden genom att bland annat få uppleva sig som en tillgång i gruppen och i sin egen lärprocess.
Vi söker dig som är en nyfiken, engagerad, kreativ och lekfull. Du har ett prestigelöst förhållningssätt där barns behov står i centrum och tas tillvara för att skapa bästa möjliga möte för lärande.
Att vara med och starta upp en ny förskola är både roligt och spännande. Det är också utmanande och förutsätter att du vill och vågar tänka i nya banor, utmana det förgivettagna och sätter laget före jaget. Att bygga en inkluderande kultur som omfattar både barn och vuxna ställer stora krav på samarbete och relationsbygge. Genom att ta till vara på varandras kompetenser och erfarenheter skapar vi en förskola som är rolig, trygg och lärorik.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som medarbetare i vår pool kommer du att vara schemalagd del av veckan motsvarande ca 60-80% och du går in i verksamheten vid ordinarie personals frånvaro.
Du är flexibel och trivs i mötet med människor och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer till barn och vuxna.
Du är positiv, lösningsinriktad och trygg.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
