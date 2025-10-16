Vi är en småskalig förskola i Berg ca 2 mil utanför Skövde. På förskolan går just nu 26 barn och det är 6 st. anställda som arbetar på förskolan -tre förskollärare, två barnskötare och en kok/städerska. Vi har vår verksamhet i en ombyggd villa med stor utegård. Utegården använder vi mycket både i den fria leken och i de planerade aktiviteterna. Till våren kommer vi ta in några fler barn och söker då efter en barnskötare på 75-80% Vill du bli en i vårat gäng så sök snarast. Intervjuer kommer ske löpande.