Barnmorska till Gotlands ungdomsmottagning
2026-02-04
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Gynekologi/obstetrik - öppenvård
Gotlands ungdomsmottagning är en del av verksamhetsområdet obstetrik och gynekologis öppenvårdsmottagningar.
Vi har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och preventivt kring ungdomars psykiska, sociala och sexuella hälsa. Vi arbetar i team, tvärprofessionellt kring våra patienter för att kunna se och stötta helheten kring en ungdoms behov och livsområde. I teamet finns barnmorska, sjuksköterska, undersköterska, läkare och kurator.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som barnmorska på ungdomsmottagningen arbetar du i huvudsak med preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning och samtalsstöd. Vi arbetar tvärprofessionellt och har ett nära samarbete i teamet kring patienten. Du kommer att med resten av dina kollegor bedriva utåtriktat arbete bland annat på alla Gotlands grundskolor årskurs 7-9 inklusive anpassad skola. Vi bedriver även uppsökande verksamhet på ungdomsgårdar och andra arenor där ungdomar vistas. Det är ett varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete på ungdomsmottagning och med SRHR frågor. Men vi välkomnar även ansökningar från nyutexaminerade barnmorskor.
Du har ett engagerat och flexibelt förhållningssätt, vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
