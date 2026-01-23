Barista /Servitör/Servitris Till karlacafe
Karla Café på Karlavägen i hjärtat av Östermalm i Stockholm är en restaurang och ett café som ger dig ett extra vardagsrum. Här kan du äta frukost, lunch, middag och träffa dina vänner på fika eller ett glas vin. Vill du vara en del av vårat team på Karlacafe . Vår fokus är i första hand gästen och god servis.
Vi söker dig som är en stresstålig person, lätt för att prata med gäster och alltid har ett leende på läpparna. Du har lätt för att jobba både i grupp men även tar eget ansvar. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av bar och även servis.
Arbetet innebär även att vara barista, det är ett krav från vårt håll
Arbetstiderna kan variera morgon/eftermiddag/kväll och helger enligt schema.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna ett foto på dig, när du mejlar in din ansökan.
Karlacafe är som en stor familj där vi tar hand om varandra och vi hoppas att du är den rätta som vill vara med oss.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@karlacafe.com
