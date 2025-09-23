Bapuji Indisk restaurang söker Servitör/Servitris

Bapuji Indisk Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-23


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bapuji Indisk Restaurang AB i Stockholm

Om jobbet
Älskar du att arbeta med människor och brinner för att ge gäster en fantastisk upplevelse? Då är det dig vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-23

Om företaget
Vi är ett sammansvetsat team som sätter stolthet i vårt arbete - och nu söker vi fler stjärnor till vår serveringspersonal!

Arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster.
Servera mat och dryck med hög servicenivå.
Ge meny rekommendationer och svara på frågor.
Hantera betalningar och bords bokningar.
Säkerställa renlighet och trivsel i matsalen.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande, men inget krav)
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig.
Talar flytande svenska (ytterligare språk är ett plus)
Är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@bapuji.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bapuji Indisk Restaurang AB (org.nr 559192-0631)
Älvsjövägen 2 (visa karta)
125 34  ÄLVSJÖ

Kontakt
Golam Azam
info@bapuji.se
0739822682

Jobbnummer
9523294

Prenumerera på jobb från Bapuji Indisk Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bapuji Indisk Restaurang AB: