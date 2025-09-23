Bapuji Indisk restaurang söker Servitör/Servitris
Bapuji Indisk Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bapuji Indisk Restaurang AB i Stockholm
Om jobbet
Älskar du att arbeta med människor och brinner för att ge gäster en fantastisk upplevelse? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Vi är ett sammansvetsat team som sätter stolthet i vårt arbete - och nu söker vi fler stjärnor till vår serveringspersonal!Arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster.
Servera mat och dryck med hög servicenivå.
Ge meny rekommendationer och svara på frågor.
Hantera betalningar och bords bokningar.
Säkerställa renlighet och trivsel i matsalen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande, men inget krav)
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig.
Talar flytande svenska (ytterligare språk är ett plus)
Är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@bapuji.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bapuji Indisk Restaurang AB
(org.nr 559192-0631)
Älvsjövägen 2 (visa karta
)
125 34 ÄLVSJÖ Kontakt
Golam Azam info@bapuji.se 0739822682 Jobbnummer
9523294