Bagerare Bageri
Premiumbageriet Sverige AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
2026-02-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Premiumbageriet Sverige AB i Göteborg
Om jobbet
Vi söker en erfaren och engagerad bagare till vårt bageri. Du kommer att arbeta med den dagliga produktionen av bröd och andra bageriprodukter och vara en viktig del av vårt team. Vi värdesätter kvalitet, ansvar och viljan att bidra till verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning av bröd och bageriprodukter
• Tillredning av deg och bakning enligt rutiner
• Säkerställa hög kvalitet och god hygien
• Bidra till ett effektivt och välorganiserat arbete
• Delta i utvecklingen av sortiment och arbetsmetoderKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som bagare
• Goda kunskaper i bagerithantverket
• Ansvarstagande, noggrann och arbetsam
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Stark arbetsmoral och engagemang för yrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@premiumbageriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Premiumbageriet Sverige AB
(org.nr 559244-3435)
Storegrunds Gata 16 (visa karta
)
417 60 GÖTEBORG Jobbnummer
9729477