Bagerare Bageri

Premiumbageriet Sverige AB / Bagarjobb / Göteborg
2026-02-07


Visa alla bagarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Premiumbageriet Sverige AB i Göteborg

Om jobbet
Vi söker en erfaren och engagerad bagare till vårt bageri. Du kommer att arbeta med den dagliga produktionen av bröd och andra bageriprodukter och vara en viktig del av vårt team. Vi värdesätter kvalitet, ansvar och viljan att bidra till verksamhetens utveckling.

Publiceringsdatum
2026-02-07

Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning av bröd och bageriprodukter
• Tillredning av deg och bakning enligt rutiner
• Säkerställa hög kvalitet och god hygien
• Bidra till ett effektivt och välorganiserat arbete
• Delta i utvecklingen av sortiment och arbetsmetoder

Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som bagare
• Goda kunskaper i bagerithantverket
• Ansvarstagande, noggrann och arbetsam
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Stark arbetsmoral och engagemang för yrket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@premiumbageriet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Premiumbageriet Sverige AB (org.nr 559244-3435)
Storegrunds Gata 16 (visa karta)
417 60  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729477

Prenumerera på jobb från Premiumbageriet Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Premiumbageriet Sverige AB: