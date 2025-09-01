Badvärd till Örebrobaden
2025-09-01
Är du sugen på ett jobb där du både får röra på dig och göra skillnad? Hos oss på Örebrobaden får du chansen att dela med dig av din kunskap, samtidigt som du hjälper fler örebroare att bli simkunniga och må bättre. Vi söker fler badvärdar - kanske är det just dig vi letar efter?Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Hos oss får du ett varierat jobb med många olika typer av arbetsuppgifter som du roterar mellan. Omväxling i vardagen helt enkelt! Vårt huvuduppdrag är att bedriva simskola för elever i årskurs 3-6 vilket du kommer göra ungefär två gånger per vecka. Utöver det varvas dagarna med badvaktande, receptionsarbete och städ av allt från simhall till omklädningsrum. Hos oss är du aldrig ensam, oftast är vi tre personer per pass och i simundervisningen delar du ansvaret med en kollega. En viktig del av vårt jobb är livräddningskunskapen vilket vi jobbar med månadsvis för att hålla oss uppdaterade. Det här är tjänsten för dig som gillar att möta människor, vare sig det är barnfamiljen eller senioren, engångsbesökaren eller stammisen!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra simundervisning för grundskolans elever och andra grupper
• uppsökande bevakning i simhall
• lokalvård av samtliga lokaler, både daglig underhållsstädning samt storstädning
• receptionsarbete inklusive kassahantering, försäljning av gymkort, ta emot bokningar m.m.
Om arbetsplatsen
Örebrobaden ingår i enheten Drift av anläggningar och lokaler i Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi driver de tre kommunala baden Brickebackens bad, Eyrabadet och Hagabadet. Varje badhus har ca 8-10 personal. Du kommer att ha din huvudplacering på något utav baden. Vi driver tillsammans med den privata aktören Actic friskvårdsanläggningar med bad, gruppträning och styrketräning i Örebro.
Vill du veta mer om hur det är att jobba i ett av våra badhus? Klicka här för att lyssna på en av våra badvärdar berätta om sitt jobb: https://vardagshjaltarna.podbean.com/e/avsnitt-5-vad-gor-en-badvard/
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att passa som badvärd hos oss behöver du vara pedagogisk och en trygg punkt för våra simskoleelever. Du är uppmärksam och tillmötesgående i mötet med våra kunder, tar ansvar för din uppgift och arbetar bra ihop med dina kollegor. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med kunder och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• avslutad gymnasieutbildning
• erfarenhet av att planera och genomföra simundervisning
• grundläggande IT-kompetens
Meriterande:
• utbildad simlärare
• utbildad pool livräddare
• HLR-samt livräddning steg 1 och 2
• erfarenhet av arbete i simhall
• erfarenhet av arbete i serviceyrke
• erfarenhet av arbete med barngruppTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat
Antal tjänster: 3
Sysselsättningsgrad: tillsvidaretjänster 100% respektive 70%, vikariat 100%
Tillträde: tillsvidaretjänster start enligt överenskommelse, vikariat 1 november - t.o.m. 31 maj 2026
Arbetstiden: Dag, kväll och helg. Varierande arbetstider mellan kl 6-22.
Övrig information
Som en del av processen kommer simkunnighets- och livräddningstest utföras.
Då tjänsten innebär arbete med barn kommer utdrag ur belastningsregister begäras vid eventuell anställning.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
