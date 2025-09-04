Backend Lead Developer till Skövdeföretag
2025-09-04
Nu söker vi en Backend Lead Developer åt ett spännande techbolag i Skövde.
Som Backend Lead Developer kommer du att leda utvecklingen och underhåll av server-, applikations- och databasdriven funktionalitet bakom företagets webb- och mjukvaruapplikationer. Du kommer att spela en avgörande roll i att utveckla robusta och säkra system som möter kundens behov. Rollen kräver även en god förståelse för frontendutveckling och hur det implementeras för att säkerställa sammanhängande användarupplevelse och korrekt genomförd implementation totalt sett.
Ansvarsområden:
• Systemutveckling: Utveckla och underhålla server-sidan av applikationer. Skriva ren, skalbar och effektiv kod.* Databashantering: Designa och implementera databaser, säkerställa deras stabilitet, tillförlitlighet och prestanda.* API-utveckling: Skapa och underhålla effektiva API:er för integration av frontend.
• Felsökning och Optimering: Identifiera och åtgärda flaskhalsar och buggar, samt förbättra applikationsprestanda.
• Säkerhetsaspekter: Implementera säkerhetsåtgärder och möjliggöra säkra data.
• Samarbete med övriga utvecklare: Arbeta nära övriga utvecklare för att säkerställa systemintegritet och en sammanhängande användarupplevelse.
• Dokumentation och Rapportering: Upprätthålla noggrann dokumentation av kod och systemarkitektur.
Kvalifikationer och Kompetenser:
• Relevant utbildning inom datavetenskap, IT, eller relaterat område samt minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet.* Erfarenhet av programmeringsspråk inom backend såsom Java, Python, Ruby, .NET, JavaScript etc.
• Kunskap om databasteknologier såsom SQL, NoSQL, etc.
• Erfarenhet av att arbeta med server och API-utveckling.
• Förståelse för grundläggande designprinciper bakom en skalbar applikation.
• Stark problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta i team.
• Förståelse för frontend: Kunskap om frontendteknologier såsom HTML, CSS, JavaScript, och populära ramverk/bibliotek (till exempel React, React Native, Angular, Vue.js).
• Samarbete i projekt: Förmåga att samarbeta med UX/UI-designers och övriga utvecklare för att säkerställa en sömlös och effektiv användarupplevelse.
Önskvärda egenskaper:
• Förmåga att leda och motivera ett team.* God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta effektivt med olika avdelningar.
• Uppmärksamhet på detaljer och en stark vilja att ständigt förbättra system och processer.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, på heltid och innebär en direktanställning hos kundföretaget.
Publiceringsdatum 2025-09-04
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till vår rekryterare Monika Psag-Milicic på 0734-116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
