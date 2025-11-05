Avtalsförvaltare
2025-11-05
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som Avtalsförvaltare på Svenska kraftnät kommer du bli involverad i de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i Sverige under de kommande åren och bidra till den framtida elförsörjningen. Till detta kommer du att jobba med och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.
Enheten Avtalshantering på Svenska kraftnät har i uppgift att stödja våra program och projekt avseende avtalsrelaterade arbetsuppgifter och där denna tjänst avser förvaltning av byggavtal samt samordning av andra avtal, dock ej entreprenadavtal. . Tjänsten omfattar således:
• Förvaltning av våra byggavtal genom att ansvara för mallen, att den är uppdaterad samt att stötta Projektledare, men även till viss del program- och huvudprojektledare, vid framtagning av avtal, vid tolkning eller tvister gällande byggavtal för ett specifikt projekt med hjälp av olika stödfunktioner som exempelvis juridik. Byggavtal används på Svenska kraftnät för att reglera bl.a. ansvar och kostnader mellan Svenska kraftnät och annan nätägare vid entreprenader.
• Utveckla och säkerställa ett systematiskt och strukturerat arbete med Svenska kraftnäts avtal inom investeringsverksamheten för att bidra till att förbättra de finansiella och operativa resultaten samt minimera risker. Du förväntas att tillsammans med närmaste chef bidra till att löpande utveckla tjänsten, som kommer bland annat omfamna avtalskoordinering/-samordning och stöttning till program och projekt i andra avtal, utöver entreprenadavtal.
Du kommer huvudsakligen arbeta tillsammans med medarbetare inom division Nät, men även tvärfunktionellt inom Svenska kraftnät och externa kontakter kan förekomma.
I rollen som Avtalsförvaltare, med reservation för att den är under uppstart, ser vi att du kommer att;
• Förvalta och utveckla Byggavtalsmallen för Stationsprojekt
• Vid behov stötta program-, huvudprojekt- eller projektledare avseende byggavtal, förutom entreprenadavtal, genom att bistå med tolkning och rådgivning vid behov.
• Stöd till program-, huvudprojekt- eller projektledare i deras ansvar, och tillsammans med juridikenheten, att säkerställa avtalsvillkor.
• Vara sammanhållande och stötta i koordinering av olika avtal (ej entreprenadavtal).
• Vara delaktig i framtagande av framtida system, som t.ex. en avtalsdatabas.
• Vara den sammanhållande länken mellan projekten och Svenska kraftnäts jurister.
Tillsammans med kontraktsförvaltare och andra funktioner inom Svenska kraftnät arbeta förebyggande med förbättringar av avtalshandlingar, arbetssätt, metodik etc.
Om dig
Skallkrav:
Du har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt där du är noggrann men även effektiv och resultatorienterad. Du har integritet och är trygg i osäkra sammanhang för att hantera olika utmaningarVi ser även att du är flexibel och kan arbeta självständigt med självledarskap lika bra som att arbeta tillsammans i team. Du har lätt för att skapa nya relationer och ett gott samarbetsklimat. Vidare är det viktigt att du agerar i enlighet med Svenska kraftnäts värderingar samt tänker och agerar strategiskt samt att du har ett brett perspektiv på frågor i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du:
• Minst 5 års erfarenhet av att arbeta inom stora och tekniktunga branscher inom infrastruktur såsom väg- eller tåg- eller el-branschen eller liknande.
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med avtal
• Mycket god administrativ förmåga
• God kunskap inom MS Office programmen
• Mycket god svenska i tal och skrift och behärskar engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av standardavtal. Vi ser gärna att du har erfarenhet från offentlig verksamhet och förhandlingar.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Rollen kan innebära enstaka resor men främst sker möten om det behövs på distans via Skype eller det system Svenska kraftnät tillhandahåller. Vanligaste mötesformen är hybridmöten.
• Sista ansökningsdag 1 december 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marcus Jacobson på 010-475 8566. För frågor kring rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Caroline Kirschon på 010-350 92 49. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 84 77 och Erica Midfjäll, ST, tel. 010 475 87 31, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Månadslön enligt överenskommelse
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett heltidsjobb.
Svenska Kraftnät
9590653