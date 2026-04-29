Avtalsförvaltare
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige! Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som avtalsförvaltare på Svenska kraftnät blir du delaktig i stora och komplexa infrastrukturprojekt och bidrar till Sveriges framtida elförsörjning. Du arbetar nära erfarna kollegor inom branschen och har en stödjande roll gentemot program och projekt i avtalsrelaterade frågor.
Tjänsten är placerad vid enheten Avtalshantering och avser främst förvaltning av byggavtal samt samordning av andra avtal, exklusive entreprenadavtal. Du ansvarar för byggavtalsmallen och säkerställer att den hålls uppdaterad samt stöttar projektledare vid avtalsframtagning, tolkning och vid behov hantering av tvister, i samarbete med exempelvis juridikfunktionen.
I rollen ingår även att bidra till ett mer strukturerat och systematiskt arbete med avtal inom investeringsverksamheten, med fokus på att minska risker och förbättra verksamhetens resultat. Du arbetar huvudsakligen inom division Nät, men samarbetar även tvärfunktionellt inom Svenska kraftnät och har vid behov externa kontakter. Dina arbetsuppgifter
I rollen som avtalsförvaltare (med reservation för att rollen är under uppstart) kommer du att:
Förvalta och utveckla byggavtalsmallen för stationsprojekt.
Vid behov stötta program-, huvudprojekt- eller projektledare avseende byggavtal (ej entreprenadavtal) genom att bistå med tolkning och rådgivning.
Ge stöd till program-, huvudprojekt- eller projektledare i deras ansvar, och tillsammans med juridikenheten, att säkerställa avtalsvillkor.
Vara sammanhållande och stödja koordineringen av olika avtal (ej entreprenadavtal).
Vara delaktig i framtagandet av framtida system, såsom en avtalsdatabas.
Utgöra den sammanhållande länken mellan projekten och Svenska kraftnäts jurister.
Tillsammans med kontraktsförvaltare och andra funktioner arbeta förebyggande med förbättringar av avtalshandlingar, arbetssätt och metodik.
Om dig
Skallkrav:
Du har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt där du är noggrann, effektiv och resultatorienterad. Du har integritet och är trygg i att hantera utmaningar, även i osäkra sammanhang. Vi ser även att du är flexibel och har förmågan att arbeta såväl självständigt med ett gott självledarskap som i team. Du har lätt för att skapa nya relationer och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vidare är det viktigt att du agerar i enlighet med Svenska kraftnäts värderingar, har ett strategiskt förhållningssätt och ett brett perspektiv på frågorna i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver också leva upp till den statliga värdegrunden.
Du har en relevant akademisk utbildning. Vidare besitter du den yrkesmässiga kompetens och erfarenhet som krävs för att axla rollens ansvar och komplexitet.
Du har även:
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom stora och tekniktunga infrastrukturbranscher, såsom väg, järnväg, elförsörjning eller liknande.
Flerårig erfarenhet av arbete med avtal.
Mycket god administrativ förmåga.
God kunskap i MS Office-paketet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av standardavtal. Vi ser även gärna att du har erfarenhet från offentlig verksamhet och förhandlingar.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Rollen kan innebära enstaka resor men främst sker möten om det behövs på distans via Skype eller det system Svenska kraftnät tillhandahåller. Vanligaste mötesformen är hybridmöten.
Sista ansökningsdag 27 maj 2026.
Första intervjuomgången kommer att äga rum den 29/5 samt 1/6 (digitalt).
Den andra intervjuomgång kommer äga rum den 4/6, 8/6 eller 9/6 (på plats i Sundbyberg).
Tjänsten är en tillsvidareanställning.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Wittmiss på tel:010-489 2795. För frågor kring rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Caroline Kirschon på 010-350 92 49. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet/Svenska
kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss: https://www.svk.se/jobba-har/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
