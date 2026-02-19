Avtalscontroller till Quest Consulting
2026-02-19
Vi söker en erfaren Operativ IT-avtalscontroller för en roll där du aktivt bidrar till att stärka styrning, kontroll och kvalitet i stabsenhetens arbete inom hela avtalets livscykel - från ingångna avtal till uppföljning, förnyelse och leverantörsstyrning.
Du kommer att vara placerad på stabsenheten inom it-avdelningen och arbeta nära både verksamhet, it och leverantörer. Rollen är operativt och kräver ett strukturerat och självgående arbetssätt, med fokus på kontroll, uppföljning och förbättring. Uppdraget kräver erfarenhet av att arbeta i komplexa it-miljöer inom drift och infrastruktur med många beroenden mellan system, tjänster och leverantörer. Rollen förutsätter att du kan se helheten, identifiera risker och säkerställa att avtal och leverantörsrelationer stödjer verksamhetens behov över tid.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för löpande hantering och uppföljning av it-avtal genom hela avtalslivscykeln
Säkerställa avtalsefterlevnad och identifiera risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter
Stötta och vägleda beställare och chefer i deras ansvar för leverantörsstyrning
Analysera och följa upp nyttjande av avtalade tjänster samt bidra till ökad kostnadskontroll
Föreslå effektiviseringar och förbättrade arbetssätt inom avtalshantering och leverantörsstyrning
Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som är trygg i dialogen med både interna beställare och externa leverantörer, och som kan kombinera detaljfokus med ett helhetsperspektiv.
Skallkrav:
Minst 4 års aktuell arbetslivserfarenhet av avtalshantering avseende IT-avtal
Minst 2 års aktuell erfarenhet av att säkerställa avtalsefterlevnad för IT-avtal inom drift och infrastruktur
Erfarenhet av arbete med upphandlingar
Erfarenhet av arbete med licenshantering
Erfarenhet av samverkan och uppföljning av externa leverantörer
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
