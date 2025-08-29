Avtalscontroller med hållbarhetsfokus
2025-08-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en avtalscontroller med stort intresse för hållbarhet som vill bidra till att utveckla Botkyrka kommuns strategiska arbete med avtalsuppföljning.
Hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att kommunens inköp bidrar till ett mer hållbart Botkyrka - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Tillsammans med våra två övriga avtalscontrollers driver och utvecklar du arbetet med inköps- och avtalstrohet. Du ansvarar för att leverantörer levererar och fakturerar enligt gällande avtal och följer upp att kommunens verksamheter handlar enligt de fastställda avtalen. Du utvecklar och följer upp både miljö- och sociala hållbarhetskrav i kommunens upphandlingar och bidrar till att vidareutveckla detta arbete framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- säkerställa att hållbarhetskrav ställs i upphandlingar och följs upp under hela avtalstiden.
- systematiskt analysera och följa upp avtal med leverantörer för att säkerställa kvalitet och avtalsföljsamhet.
- samordna och utveckla processen för avtalsuppföljning tillsammans med övriga avtalscontrollers.
- utveckla och förvalta kommunens spendanalysverktyg samt ta fram underlag för beslut och förbättringar.
- presentera och rapportera resultat och analyser i olika forum, både skriftligt och muntligt.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom inköp, e-handel, miljö och hållbarhet samt andra delar av kommunen för att utveckla avtalsuppföljningen och säkerställa att resurserna används effektivt.
Vi erbjuder dig
Botkyrka kommun erbjuder stor flexibilitet i arbetet för att möta våra medarbetares behov och förutsättningar. På vår arbetsplats värderar vi ett öppet samarbetsklimat där vi stöttar varandra med olika kompetenser och erfarenheter. Tillsammans skapar vi både hög kvalitet i arbetet och en trivsam arbetsmiljö där vi har roligt på jobbet.
Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter. Vi satsar på interna utbildningar och kompetensutveckling som ger dig chansen att växa i din roll och bredda dina kunskaper. Det betyder att du inte bara bidrar till kommunens utveckling - du får också verktygen att utvecklas i din egen karriär. Vi har årsarbetstid och möjlighet till delvis distansarbete när verksamheten tillåter. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till både semester- och löneväxling.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen som miljövetare, hållbarhetsstrateg, ekonom eller annan relevant utbildning för rollen
Övriga krav för tjänsten
- Erfarenhet av att förstå och analysera komplexa språkliga underlag, både talade och skrivna.
- Erfarenhet av att arbeta noggrant och kvalitetsmedvetet med avancerade frågeställningar samt problemlösning.
- Erfarenhet av att planera, organisera och prioritera arbete på ett strukturerat och effektivt sätt.
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Erfarenhet av att omsätta hållbarhetsmål i praktiken genom konkreta krav och uppföljning i avtal.
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av att använda olika system för att ta fram och analysera ekonomiska data.
I rollen som avtalscontroller är det viktigt att du är strukturerad för att kunna planera, organisera och följa upp avtal på ett effektivt sätt. Du behöver vara samarbetso¬ri¬en¬terad då du regelbundet samarbetar med kollegor inom inköp, e-handel, miljö och hållbarhet samt andra delar av kommunen. Din lösningsorientering kommer till användning när utmaningar uppstår i avtalsuppföljning och leverantörskontakter, och din analytiska förmåga är avgörande för att kunna granska avtal, identifiera förbättringsområden och ta fram underlag för beslut. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
