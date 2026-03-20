Avonova söker data engineer
Avonova Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avonova Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1200 medarbetare på 130 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.
Vi kombinerar teknik och data för att leverera skräddarsydda lösningar till våra kunder, med stora ambitioner att bli den föredragna leverantören med marknadens bästa datadrivna uppföljning. Vi söker nu en erfaren dataingenjör som vill vara med och designa och bygga framtidens datadrivna lösningar. Du blir en del av en tvärvetenskaplig miljö som hjälper företag att fatta faktabaserade beslut och skapa verkligt värde från data.
Om rollen
Du kommer att ha stort tekniskt inflytande på Databricks-plattformen och vara en nyckelperson i att bygga framtidens dataprodukter. Du kommer att utveckla data pipelines och dataprodukter i Databricks, automatisera dataflöden och skapa insikter genom att omvandla komplexa datamängder till användarvänliga lösningar för analys och AI. Ditt uppdrag innebär bland annat att:
- Designa och utveckla komplexa datapipelines med PySpark, Delta Live Tables och Asset Bundles
- Optimera deklarativa pipelines för stora volymer och realtidsdata
- Bygga avancerade datamodeller (SCD2/3, stjärnschema) med Unity Catalog
- Arbeta praktiskt med klusteroptimering, kostnadskontroll och prestandajustering
- Automatisera distributioner med Git CI/CD och infrastruktur som kod
Du arbetar nära data för analys/AI och stödjer Power BI-rapportering, men Databricks är din domän.
Vi tror att du:
- Är en senior data engineer med 5+ års erfarenhet
- Brinner för Databricks, dataplattformsarkitektur och de komplexa utmaningar det innebär
- Är en lagspelare som gillar att lösa tekniska utmaningar
- Samt har en dokumenterad meritlista med produktionskritiska datapipelines Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
- Minst två års erfarenhet av Databricks (Pyspark, SQL, deklarativa pipelines, asset bundles, unity catalog)
- Erfarenhet från två eller flera python-drivna projekt (integration och python-projektstrukturer)
- Erfarenhet av systemintegration (REST, databaser, flat files).
- Praktisk datamodellering (ETL/ELT, entitetsmodellering, stjärnmodellering, SCD)
- Git-baserad CI/CD och distributionsautomation
- Flytande engelska (norska/svenska är meriterande)
Meriterande
- Erfarenhet av att ha arbetat som dataplattformsarkitekt
- Utveckling av AI-projekt
- Kunskap om Power BI / Fabric
- Data governance, lineage
- Kostnadsoptimering
Vi erbjuder
- Teknisk frihet i Databricks: Du får vidareutveckla plattformens kärnarkitektur och arbeta med de mest komplexa datautmaningarna.
- Hands-on arbete
- Autonomi och teamfokus i en datadriven miljö
- Inflytande på teknikstack, klusterstrategi och kostnadsmodell
- Nyckelroll i ett dedikerat team
- Inkluderande miljö med kunskapsdelning mellan discipliner och länder
Plats
Önskas: Ullevål, Oslo. Möjlig: Larvik, Stockholm
Hos Avonova erbjuder vi
- Konkurrenskraftig lön
- Pensions- och försäkringssystem
- Hybrid med flexibilitet
- Professionell utveckling genom kurser, konferenser, certifieringar och interna professionella forum
- En stark kultur av kunskapsdelning, där du får både mentorer och möjligheten att själv vara mentor
- Arbeta med lösningar som faktiskt bidrar till bättre hälsa och arbetsmiljö för människor i hela Norden
Vill Du veta mer kontakta Akshay Shah, akshay.shah@avonova.no
.
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Vi arbetar med löpande urval så vi vill att du sänder din ansökan snarast möjligt, dock senast den 6 april.
Vi tackar vänligt och bestämt nej till annons- och rekryteringsförsäljare i denna rekrytering. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556560-6018)
Avonova Stockholm Kontakt
Akshay Shah akshay.shah@avonova.no
9809340