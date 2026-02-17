Avdelningschef, klinisk mikrobiologi
2026-02-17
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Klinisk mikrobiologi är en av Akademiska laboratoriets fem sektioner. Sektionen har med sina 130 medarbetare en verksamhet som, förutom en bred och växande mikrobiologisk diagnostik, även omfattar vårdhygien, undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 15189 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Klinisk Mikrobiologi söker nu ny avdelningschef.
Är vi rätt för dig?
Som avdelningschef på Klinisk Mikrobiologi arbetar du dels för dina medarbetare samtidigt som du ingår i KMBs ledningsgrupp och därför har ett arbetsgivaransvar. Som representant för ledningsgruppen är det din uppgift att bedriva den verksamhet som bestäms inom regionen och denna grupp. Du har en betydelsefull roll inom ledarskap, ekonomi, diagnostik, utbildning, information och kvalitetssäkring.
Självklart kommer KMB att tillse att du får utbildning inom ledarskap, ekonomi och de system som används.
Vi söker nu en avdelningschef för avdelningen Speciell mikrobiologi och substrat.
Är du rätt för oss?
Viktigt för oss är att du har en utbildning inom klinisk mikrobiologi med sakkunskaper inom något/några av områdena parasitologi/mykologi/substrat. Du har teoretisk och praktisk erfarenhet av mikrobiologiskt laboratoriearbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap men ett krav är att du är intresserad och vill utvecklas i en ledarskapsroll. Då avdelningen just nu står under utveckling är även en viss kunskap inom GMP önskvärd.
Vi ser även att du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Då arbetet utvecklas ständigt, är det viktigt att du som person trivs i en snabbt växlande arbetsmiljö. Andra egenskaper som vi värderar högt är förmågan att självständigt planera sitt arbete, göra bedömningar och fatta egna beslut.
Du kommer vara delaktig i att utveckla, implementera och följa upp diagnostiska metoder inom laboratoriet i samråd med ledningsgruppen.
Då vi är en ackrediterad verksamhet genomsyras allt vi gör av kvalitetssäkring och spårbarhet, vilket ställer stora krav på noggrannhet. Tillsammans med specialistläkare, mikrobiologer och biomedicinsk analytiker, jobbar vi med den dagliga driften, samt med utvecklingsarbeten.
Anställningsintervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att utföras löpande under ansökningstiden.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidare anställningar på heltid. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef: Johan Lindh, 076-100 1112
Överläkare: Kenneth Nilsson, 018- 611 9081
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
