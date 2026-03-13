Avdelningsadministratör
2026-03-13
Vi söker nu en erfaren Avdelningsadministratör till ett konsultuppdrag där du får en central roll i att stödja en teknisk avdelning inom en samhällsviktig organisation. Rollen innebär att arbeta nära avdelningschef samt flera sektions- och enhetschefer och bidra till att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och strukturerat.
Detta uppdrag passar dig som har lång erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och som trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med många olika funktioner i organisationen.
Om uppdraget
Organisationen ansvarar för utveckling och förvaltning av viktig energiinfrastruktur och befinner sig i en period med hög aktivitet och utveckling. För att avlasta chefer och säkerställa struktur i administrativa processer söker man nu en avdelningsadministratör som kan stödja flera enheter inom en teknisk avdelning.
Rollen är central för att skapa ordning i administrativa system, koordinera möten och aktiviteter samt stödja ledningsgruppen och chefer i deras dagliga arbete. Du kommer att arbeta självständigt med stort ansvar och ha många kontaktytor inom organisationen. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ge administrativt stöd till avdelningschef samt sektions- och enhetschefer
Hantera kalenderbokningar och planera möten
Förbereda mötesmaterial och presentationer
Planera och koordinera interna möten, workshops och konferenser
Skriva protokoll och dokumentera beslut från möten
Stödja ledningsgruppens arbete genom planering av agendor, möten och uppföljning av beslut
Hantera onboarding och offboarding av medarbetare och konsulter
Beställa utrustning, behörigheter och accesser
Arbeta med fakturahantering och kontering samt enklare ekonomirapportering
Ansvara för dokumenthantering i exempelvis SharePoint och filsystem
Uppdatera intranät och presentationsmaterial
Stötta vid interna aktiviteter och avdelningsgemensamma initiativ Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst ett års eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, HR eller administration
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som administratör
Erfarenhet av mötesplanering, dokumentation och protokollskrivning
Erfarenhet av onboarding och offboarding av medarbetare och konsulter
Erfarenhet av beställningar och administrativ samordning
Minst 3 års erfarenhet av arbete i MS Office (Excel, Word, PowerPoint och Outlook)
Minst 3 års erfarenhet av att dokumentera ledningsgrupps- eller styrgruppsmöten
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av ekonomisystem såsom UBW/Agresso eller motsvarande Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är strukturerad och noggrann
Har god samarbetsförmåga och hög servicekänsla
Trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor
Är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Har god kommunikativ förmåga
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Enstaka dagar efter överenskommelse
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
