Avarn Security söker utbildade skyddsvakter till Saab Linköping
Avarn Security AB / Väktarjobb / Linköping Visa alla väktarjobb i Linköping
2026-01-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Som skyddsvakt hos Avarn Security har du ett samhällsviktigt uppdrag att skydda och bevaka skyddsobjekt enligt skyddslagen.
En skyddsvakts uppgift är att bevaka skyddsobjekt och skydda mot sabotage, spioneri, terroristbrott och grovt rån. En skyddsvakt har särskilda befogenheter att undersöka fordon, utföra kroppsvisitationer, ta föremål i beslag, avvisa och omhänderta personer som befinner sig vid ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt är verksamheter som är viktiga för att samhället ska kunna fungera i fred, kris eller krig. Exempel på skyddsobjekt är ett kärnkraftverk, en flygplats eller en militär anläggning.
Som skyddsvakt är du med och skyddar samhällsviktiga funktioner. Vi söker dig som vill arbeta i en roll med hög säkerhetsnivå, där noggrannhet och samarbete är nyckeln.
I rollen som skyddsvakt arbetar du med att förebygga och hantera säkerhetsrisker på skyddsobjekt. Vi erbjuder:
• Grundlig utbildning och fortlöpande kompetensutveckling
• Trygg arbetsmiljö med tydliga rutiner
• Möjlighet att utvecklas inom säkerhetsbranschen
• Ett team som värdesätter olika perspektiv och jämställdhet
Vi söker dig som är lugn, lösningsorienterad och har god kommunikationsförmåga. Du behöver vara svensk medborgare och uppfylla säkerhetskraven.
Arbetstider: Varierande tider beroende på objekt dag och natt
Tjänsteställe: SAAB Linköping
Varaktighet: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetsuppgifter: Arbetet innebär att förebygga och hantera säkerhetsrisker, kontrollera tillträde och säkerställa att obehöriga inte får tillgång till skyddade områden. Du ansvarar för att genomföra person- och fordonskontroller, övervaka anläggningar och patrullera för att upptäcka och avvärja hot.
Mer information fås vid intervjun.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har en personlig mognad och som känner sig trygg i rollen som skyddsvakt. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade. Du bör besitta ett högt säkerhetstänkande och social kompetens. Vi lägger stor vikt på din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. För att få arbeta på vissa objekt genomförs en säkerhetsprövning, fördjupad kontroll och även säkerhetsintervju.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
• civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning**, genomförd fom 2016 eller senare)
Meriterande är:
• väktarutbildning (VU1 + VU2)
• vapenutbildning
Vi lägger stor vikt vid din personliga mognad vid bedömning av lämplighet för tjänsten.
Tjänsten är placerade i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning kommer att genomföras och varför svenskt medborgarskap är ett krav.
Utöver det behöver du vara ostraffad**, drogfri, ha ordnad ekonomi samt god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security. För att kunna jobba som skyddsvakt krävs även ett skyddsvaktsgodkännande från länsstyrelsen (vi gör den ansökan).
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-02-28 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg. Urval sker löpande.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
André Medborg andre.medborg@avarnsecurity.com None Jobbnummer
9711887