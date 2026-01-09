Automationsingenjör
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig. Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
På E.ON jobbar vi varje dag för att göra skillnad - för våra kunder, för klimatet och för framtiden. Vår kraftvärmeanläggning Högbytorp är en viktig del av fjärrvärmenätet i norra Stockholm, där vi genom energiåtervinning från avfall producerar både fjärrvärme och el. Vi är stolta över att vårt arbete bidrar till att tusentals hem har varmt vatten och trygga inomhustemperaturer året runt.
Nu söker vi en Automationsingenjör som vill vara med och utveckla våra anläggningar och säkerställa att de fungerar på bästa sätt, både idag och i framtiden.
Din roll
Som Automationsingenjör hos oss arbetar du strategiskt och operativt med våra automationssystem, där du har systemansvar och säkerställer att systemen är uppdaterade, stabila och framtidssäkrade. Du är delaktig i planering och uppföljning av både avhjälpande och förebyggande underhåll, bygger och underhåller underhållsplaner, och bidrar till budgetarbete för förvaltning och utveckling. Du programmerar befintliga system för förbättringar, agerar kravställare i projekt och supporterar kollegor. I nära samarbete med IT/OT-ansvarig säkerställer du att våra styrsystem håller rätt nivå, med ett stort fokus på cybersäkerhet.
Rollen handlar mindre om att bygga system från grunden och mer om att förvalta, optimera och vidareutveckla befintliga anläggningar, något många av våra automationsingenjörer tycker är både roligt och utvecklande.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet inom automation, gärna från kraft- och värmeproduktion alternativt annan process- eller tillverkningsindustri. Du har relevant teknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av systemansvar, programmering och underhåll av styrsystem. Vi ser gärna att du har arbetat med planering, budgetering och kravställning i projekt, och har god förståelse för både mjukvara och hårdvara inom automationsområdet. Rollen kräver också att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Då vi primärt arbetar med styrsystemet ABB 800xA så är kompetens från detta positivt. Eftersom rollen innebär resor behöver du också ha B-körkort.
För att lyckas i rollen behöver du kunna växla mellan att bidra i akuta felsökningar och arbeta med långsiktiga, strategiska frågor. Du trivs i samarbeten över funktionsgränser och känner stolthet i att ditt arbete gör skillnad för både människor och miljö. På E.ON är teknik och innovation en självklar del av vardagen, och vi tror att du delar vår nyfikenhet i att utforska ny teknik och att du ser förändring som en möjlighet att hitta smartare och mer hållbara lösningar. Samtidigt har du ett tydligt säkerhetsfokus i allt du gör, särskilt kopplat till våra system och cybersäkerhet.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av en grupp inom el, automation, instrument och kemi, där vi tillsammans bygger upp strukturer och arbetssätt som ska hålla över tid. Vi arbetar både strategiskt och operativt, med långsiktig planering, utveckling av underhållsstrategier och stöd i det dagliga arbetet. Här finns en kultur av öppenhet, hjälpsamhet och samarbete, där vi lär av varandra och alltid finns tillgängliga när någon behöver stöd.
Din närmsta chef, David Jägers, har själv arbetat länge med underhåll. Han skapar förutsättningar för att du ska lyckas genom ett ledarskap präglat av tillit och stöd, där du får utrymme att påverka och bidra med dina idéer. Du får frihet under ansvar och möjlighet att självleda ditt arbete, med stöd från chef och kollegor när det behövs.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 25 januari.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
David Jägers, david.jagers@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
197 30 BRO Arbetsplats
E.ON Energiinfrastruktur AB Kontakt
David Jägers david.jagers@eon.se Jobbnummer
9676164