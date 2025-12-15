Automationsingenjör
2025-12-15
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och förverkliga goda idéer - är du en av dem?
Som medarbetare hos oss får du tillgång till flera förmåner som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Du kan semesterväxla och på så sätt omvandla semestertillägg till extra lediga dagar - perfekt för dig som värdesätter mer tid för återhämtning.
Vi erbjuder dessutom kostnadsfri träning hos flera av våra samarbetspartners inom hälsa och friskvård, med ett brett utbud av pass varje vecka. Utöver det får du ett friskvårdsbidrag att använda för det som passar dig bäst.
Fastighetsavdelningen, har som uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för undervisning, barnomsorg, äldreomsorg, idrott och mycket mer.
Totalt omfattar fastighetsbeståndet cirka 270 000 kvm lokalyta fördelat på ca 200 byggnader. Avdelningen består av 5 enheter: projekt, förvaltning, fastighetsutveckling, städ och drift. Totalt jobbar ca 150 personer på avdelningen.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Det finns stora möjligheter till utveckling då vi är ett stort gäng med många olika kompetenser och många spännande uppdrag.
Som automationsingenjör arbetar du självständigt och i grupp med att utveckla fastighetsautomationen i kommunens fastigheter.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
• kontakt/samarbete/avstämning med förvaltare, drifttekniker, energisamordnare, verksamheter, projektörer och entreprenörer
• delaktig i projekt med inriktning styr o regler
• omvärldsanalytisk och framåttänkande
• samordna och utveckla våra överordnade scada-system
• medverka i drift-, energi-, teknikfrågor
• utveckling och effektivisering inom energi och medieområdet
• driva utvecklingen av kommunens fastighetsautomationKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med inriktning mot styr- och reglerteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som automationsingenjör.
Det är meriterande om du har erfarenhet av VS samt att ha varit projektledare för installationsprojekt, styr och regler samt praktisk och teoretisk kännedom inom fastighetsdrift.
B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som tar initiativ, har en bra känsla för ordning och service. Du är ansvarstagande och tekniskt kunnig och kvalitétsmedveten.
Arbetet innebär mycket kontakter med människor, därför krävs god samarbetsförmåga och att du är självgående är också viktigt för oss.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
