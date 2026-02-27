Automationselektriker
Dala Industrisupport AB / Elektrikerjobb / Smedjebacken Visa alla elektrikerjobb i Smedjebacken
2026-02-27
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Smedjebacken
, Ludvika
, Fagersta
, Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker automationselektriker till vår kund Ovako i Smedjebacken. Här får du möjligheten att arbeta i en stimulerande industrimiljö tillsammans med ett kompetent team som präglas av god gemenskap och samarbete. Som automationselektriker ansvarar du för varierande arbetsuppgifter, från akuta reparationer till förebyggande underhåll. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt med hjälp av arbetsorder och styrande dokument. Tjänsten är en direktanställning hos Ovako.
Ansvarsområden
Arbeta med felsökning, reparation och underhåll av elektriska system och styrsystem.
Utföra både akuta reparationer och förebyggande underhåll för att minimera driftstopp.
Arbeta enligt arbetsorder och styrande dokument, med ett strukturerat arbetssätt.
Dokumentera utfört arbete enligt gällande instruktioner och rutiner
Bidra till en säker och effektiv produktion genom att stödja och samarbeta med dina kollegor.
Ort: Smedjebacken Omfattning: Heltid Arbetstider: Dagtid eller skiftgång
Om dig Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och industriellt underhåll. Som person är du positiv, flexibel och ansvarsfull, med ett högt säkerhetstänk och förmåga att ta egna initiativ. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. För att lyckas i rollen krävs att du är långsiktig och ser värdet i att bygga upp din kompetens över tid.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Lägst gymnasieutbildning inom el
Erfarenhet att arbeta som elektriker- gärna inom industri och automation
God förmåga att läsa och tolka elscheman och tekniska rintingar
B-körkort
Kunskaper i svenska och grundläggande engelska
Meriterande
Elsäkerhetsutbildning- Teori och praktik
Erfarenhet av travers och truckkörning
Heta arbeten-certifikat
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Ovako Ovako är en ledande aktör inom tillverkning av rent och högkvalitativt specialstål, anpassat efter kundernas behov inom lager, transport och tillverkningssektorer. Deras stål är känt för att vara både lätt och hållbart, vilket möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med ett starkt engagemang för hållbarhet uppnådde Ovako i januari 2022 koldioxidneutral produktion, baserad på återvunnet stål och fossilfri elektricitet. Med 2900 engagerade medarbetare, en global närvaro i över 30 länder och en omsättning på cirka 1,1 miljarder euro, är Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, en viktig aktör inom stålindustrin. Deras syfte är tydligt: Tillsammans skapar de stål för ett hållbart samhälle. Se gärna deras företagsfilm - HÄR
Om oss Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066902-1865410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Industrivägen 10 (visa karta
)
777 34 SMEDJEBACKEN Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9767834