Automationselektriker
Vi söker nu en automationselektriker till Arla Plast i Borensberg!

Om företaget
Arla Plast är ett framstående företag inom plastindustrin, med en stark position på den europeiska marknaden. Vi tillverkar högkvalitativa plastskivor för en rad olika ansvarsområden som exempelvis personskydd, maskinsydd, ishockeyrinkar, fordonsdetaljer, ljudbarriärer och växthus.
Koncernen har produktion och huvudkontor i Borensberg, produktionsenheter i Tjeckien, Spanien, Finland samt en distributionscentral i Tyskland. Arla Plast grundades 1969 och är noterat på Nasdaq Stockholm. I Borensberg finns huvudkontoret och cirka 120 medarbetare, varav 80 inom produktionen.Om tjänsten
Som automationselektriker hos Arla Plast spelar du en central roll i att hålla företagets omfattande och avancerade maskinpark i drift, framför allt de långa extruderingslinorna som sträcker sig 10-12 meter. Tjänsten är varierad och kombinerar elektriskt arbete med mekaniska uppgifter. Du arbetar både med förebyggande underhåll och med mer akuta insatser när något oväntat inträffar.
I rollen ingår att utföra service, felsöka och reparera större maskiner samt agera snabbt och effektivt vid driftstörningar. Du samarbetar nära produktionen och teknikavdelningen för att säkerställa stabila och tillgängliga processer i anläggningen.
Arbetsdagen börjar vanligtvis med ett morgonmöte där teamet går igenom nattens eventuella avvikelser och lägger upp dagens arbetsplan. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegor, och rollen passar dig som trivs i en dynamisk och aktiv produktionsmiljö.
Tjänsten inkluderar även beredskap, och ersättningen följer Arla Plasts kollektivavtal med IF Metall.
Vi söker dig som
Vi söker en praktiskt lagd och lösningsorienterad automationselektriker som trivs med felsökning, mekanik och att arbeta nära produktionen. Vidare ser vi gärna att du har:
Tre års erfarenhet av industriellt elarbete
Praktisk erfarenhet av både elektriskt och mekaniskt underhåll
Intresse för att meka och jobba hands-on
Erfarenhet av automation eller automationselektronikÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar Arla Plast med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!
