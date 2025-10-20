Assistent till en liten pojke i Marmorbyn
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Är du en pigg och ansvarsfull person som vill vara med och se till att ett barn med benskörhet får ett bra aktivt och tryggt liv. Då kanske det är dig vi letar efter.
Vi letar efter dig som, till en början, kan jobba extra vid behov, men med möjlighet till schemarad under ett längre föräldravikariat. Arbetstiderna är dagtid samt 19-07 vaken natt.
Om du inte bor i Marmorbyn behöver du ha bil för att ta dig till kunden, då det inte fungerar med kollektivtrafiken.
Du kommer att arbeta i en familj där det, utöver kunden, finns mamma, pappa och en syster. När man arbetar i en familj måste man kunna "känna av" och ta hänsyn. Du är inte bara i kundens hem, du är i hela familjens hem.
Ibland är det full fart som gäller så du behöver ha god fysik.
Vi söker dig som:
• är lugn, varsam och trygg
• har god fysik, inte ont i ryggen eller benen
• förstår vad det innebär att arbeta hos en familj
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga brev. Utöver det vill vi ha CV och referenser.
För att kunna arbeta med ett barn krävs utdrag ur belastningsregistret. Det kan du ansöka om :https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga brev där du beskriver varför du skulle passa att jobba med killen.
