Assistent
Co-Worker Technology Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nacka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nacka
2025-08-31
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Co-Worker Technology Sweden AB i Nacka
, Ludvika
, Eskilstuna
, Västerås
, Linköping
eller i hela Sverige
Marknadsassistent/Assistent
Är du en strukturerad och driven person som vill vara med och stötta ägarna i ett växande företag? Vi söker nu en engagerad marknadsassistent/assistent.Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
I din roll kommer du att arbeta med ett brett spektrum av uppgifter, bland annat:
• Assistera ägarna i deras dagliga arbete och projekt
• Planera och hantera utskick samt kommunikation
• Posthantering och administrativa uppgifter
• Uppdatera och underhålla vårt CRM-system
• Bidra till marknadsföringsaktiviteter som planering och koordinering av kampanjer
• Stötta med förberedelser inför möten och events
• Andra förekommande administrativa uppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta i en liknande roll som assistent eller marknadsassistent
• Är van att arbeta strukturerat och självständigt
• Har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
• Har kunskaper i att arbeta med CRM-system och Office-paketet
• Har god organisationsförmåga och är noggrann med detaljer.Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv, initiativtagande och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter. Du har en stark förmåga att prioritera och kan hantera flera projekt samtidigt. Vi söker någon som är lösningsorienterad med en positiv och praktiv approach. Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV, bild och personligt brev så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: johan@co-worker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Co-Worker Technology Sweden AB
(org.nr 556803-6585)
Smedjegatan 6 (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Stockholm Kontor Jobbnummer
9484010