Assistant Restaurant Manager till Vildmarkshotellet
Kolmårdens Djurpark AB / Servitörsjobb / Norrköping Visa alla servitörsjobb i Norrköping
2025-12-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kolmårdens Djurpark AB i Norrköping
, Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en fartfylld miljö där service, gästupplevelse och teamwork står i centrum?
Vi söker nu 3 Assisterande Restaurant Managers till vår restaurangverksamhet. I rollen som Assistant Restaurant Manager kommer du arbeta i vår fantastiska restaurang Terassen med utsikt över Bråviken och hantera både konferensluncher och middagar för både konferens och privatgäster.
Som Assisterande Restaurant Manager arbetar du nära Restaurant Manager och är en viktig del av den dagliga driften. Du leder teamet under dina arbetspass och säkerställer att arbetet flyter på enligt uppsatta rutiner. Med ett starkt gästfokus bidrar du till hög servicekvalitet, god ordning och en positiv upplevelse för både gäster och medarbetare. I rollen ingår även att hantera gästfrågor, stötta vid öppning och stängning samt anpassa bemanning och arbetsfördelning vid behov. Du kommer ha personalansvar över avdelningens säsongsanställda medarbetare där du ansvarar för bland annat arbetsmiljö, rekrytering och medarbetarsamtal.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda och stötta teamet i den dagliga driften och säkerställa att gästerna får ett professionellt och vänligt bemötande. Detta gör du genom att ansvara över att alla dina medarbetare har rätt utbildning för sitt arbete. Du fördelar arbetsuppgifter, följer upp service, ordning och kvalitet samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Du arbetar i den dagliga driften tillsammans med dina kollegor där du bland annat kommer ha hand om upplärning av nya medarbetare och stötta Restaurant Manager med vissa arbetsuppgifter, särskilt under perioder med högt tempo.
Du som söker
Vi söker dig som trivs i en operativ roll där tempo, ansvar och samarbete är en naturlig del av arbetet. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt. Du är prestigelös, kommunikativ i ditt sätt att vara och har lätt för att motivera dina medarbetare och att skapa trygghet i teamet.
Du har erfarenhet från restaurang-, café- eller servicebranschen och är van vid att arbeta med gästen i fokus. För rollen krävs det att du har tidigare erfarenhet av personal och arbetsmiljöansvar, arbetsledning och förändringsledning. Du har även god förmåga att arbeta strukturerat även i ett högt tempo.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100%. Lön enligt kollektivavtal träffat mellan Vista-Unionen. Provanställning tillämpas. Sista ansökningsdag är 2026-01-31.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Frågor?
Har du frågar om tjänsten är du välkommen att kontakta Arvid Pfeiffer, arvid.pfeiffer@kolmarden.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Cornelia Alderin Björkdahl, HR-koordinator, cornelia.alderin@kolmarden.com
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Vildmarkshotellet är vackert beläget vid Bråvikens strand, där du kan njuta av den magiska utsikten från något av våra 211 hotellrum eller konferensrum. Som om inte det vore nog ligger hotellet dessutom bara ett stenkast från de många, oförglömliga äventyren i Kolmårdens djurpark. Kolmården är en destination för alla åldrar och genom världsunika upplevelser vill vi vara en plats att älska och återkomma till. Vildmarkshotellet erbjuder härliga inomhusytor omsorgsfullt inredda med inspiration av den skandinaviska vildmarken. Med en stor och härlig badavdelning, gym och utomhusaktiviteter vill vi erbjuda våra gäster en ännu mer magisk vistelse hos oss.
Lön enligt kollektivavtal mellan Visita och Unionen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Djurpark AB
(org.nr 556447-5894), http://www.kolmarden.com/ Arbetsplats
Kolmården Jobbnummer
9666494