Asiatiska restaurangen

Four-Brother AB / Kockjobb / Borlänge
2026-02-08


Planera och förbereda menyer.
Tillaga och presentera maträtter.
Hantera råvaror och beställningar.
Säkerställa hygien och säkerhet i köket.
Koordinera och leda kökspersonal.
Kontrollera kvalitet och smak på maten.
Anpassa recept och maträtter efter kundernas önskemål.

Vi söker mycket bra erfarenhet av asian maträtter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: dala.leksand1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Four-Brother AB (org.nr 559094-3121)
borganäsvägen 31 (visa karta)
784 33  BORLÄNGE

Jobbnummer
9729667

