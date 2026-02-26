Arméstaben söker logistikledare
2026-02-26
Befattningen erbjuder
Befattningen innebär många varierande arbetsuppgifter. Du kommer samordna logistiken vid arméns
nationella och internationella operationer och insatser, värdlandsstöd, beredskapsuppgifter och
mobilisering. Dina uppgifter kommer innebära samordning mot arméns samtliga organisationsenheter som ofta
innebär att du löser dina uppgifter ute vid garnisonerna. Samverkan med såväl högre som
sidoordnade staber kommer utgöra en naturlig del av arbetet.
Du utgör även arméns företrädare vid Försvarsmaktens Logistikledarfunktion där bl.a. övriga FG
Logistikledare ingår.
Rekryterande enhet
Logistiksektionen ansvarar för; förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporter och övrigt
logistikstöd för arméns förband vid insats, nationellt och internationellt samt produktion och
vidmakthållande av krigsförband, genom värnpliktsutbildning, stående förband eller verksamhet med
nuvarande krigsförband. Logistiksektionen har i uppgift att stödja arméstabens samtliga processer med logistik kompetens. Detta ger dig en bred och intressant inblick i arméns verksamhet som även kommer vara till nytta vid en eventuell fortsättning på andra befattningar i Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Deltar i Arméns övnings och träningsplanering avseende logistik vilken du samordnar genom
SOR processen.
• Deltar i logistikstödet, till insatta förband.
• Deltar i taktiska bedömningar utgående från aktuellt läge avseende logistikfunktionens
möjligheter och begränsningar.
• Sammanhållande ansvarig för arméns Technical Arrangement (TA) samt stödja FST vid
övningsverksamhet och insatser.
• Ansvarig för att kontinuerligt samordna och utveckla SOR processen inom armén
• Samordnar Arméns Grundvärden för samtliga organisationsenheter som en del i FM
Grundvärden
Kvalifikationskrav
• Du har goda kunskaper om Försvarsmaktens logistik nationellt/internationellt
• Officerexamen eller motsvarande civila kvalifikationer och arbetslivserfarenhet
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i vilka du kan uttrycka dig i båda tal och skrift.
• Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard grundnivå
• Svensk medborgare
• Goda kunskaper i MS Office
• Du har god erfarenhet från olika logistikbefattningar på taktisk nivå men även erfarenheter
på central nivå i Försvarsmakten.
Meriterande/önskvärt
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren
anser likvärdig
• Körkort klass B
• Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard

Publicering: 2026-02-26

Dina personliga egenskaper
• Du har god samarbetsförmåga, har god pedagogisk förmåga.
• Du är lösningsorienterad men är också noggrann.
• Trygg i att arbeta självständigt och med uppdragstaktik
• Tålmodig och strukturerad att ansvara för uppgifter och/eller projekt som sträcker sig över
en längre tid (> 1 år)
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen. För att
myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den
värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa
och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kommer genomföras.
Tjänsten kommer innebära registerkontroll samt säkerhetskontroll.
Tjänsten innebär krigsplacering på arméstaben.
Information om tjänsten lämnas av
C Logistiksektionen övlt Mona Bäck, 070-912 15 65.
Arméns Logistikledare maj Lars Johansson, 070-566 89 49
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Therese Pettersson, email: Therese.y.pettersson@mil.se
, Telefonnummer: 072 165 8238
Fackliga företrädare (Samtliga nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Anställningsformen ställer krav på godkänd säkerhetsprövning
Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas
därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att
behöva ha beredskap.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-19
Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
