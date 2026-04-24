Arkivassistent till Flygvapenmuseum, Linköping
2026-04-24
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme, samtidigt som vi stärker en gemensam kultur med tydliga och gemensamma arbetssätt. Vi bygger en samarbetskultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande En kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
I rollen som arkivassistent kommer du, i samråd med en arkivarie, förteckna fysiska arkivsamlingar vid Flygvapenmuseum i Linköping. Det innebär att du kommer utföra majoriteten av ditt arbete på plats vid Flygvapenmuseum. Samlingen består av flera olika mediebärare och format. Materialet skall rustas för långsiktig förvaring, vilket innebär vård och ompackning.
Din kompetens och erfarenhet Kvalifikationer
Minst 60 hp i arkivvetenskap eller arkiv- och informationsvetenskap (A- och B-kurs), alternativt annan utbildning eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg
Meriterande
Erfarenhet av förteckningsarbete
Erfarenhet av arbete vid statlig myndighet
Vana av att arbeta i arkivförteckningsprogrammet Visual ArkiV
Kunskap om flygvapnets historia
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I rollen krävs att du har god förmåga att arbeta självständigt och att du på ett strukturerat och noggrant sätt driver ditt arbete framåt. Du är flexibel och lyhörd och uppskattar att samarbeta med andra och vara en del av en arbetsgrupp där man gemensamt tar ansvar för arbetet. Din förmåga till ett helhetsperspektiv är mycket god och du har lätt för problemlösning och räds inte att hugga i där det behövs. Du bidrar med en positiv attityd och har hög servicekänsla.
Mer om oss
Tjänsten är placerad på Enheten för arkiv och bibliotek, som ingår i avdelningen Samlingar och arkiv.Till avdelningen hör även respektive museums föremålsenhet och fartygsenhet. Enheten ansvarar för alla myndighetens arkiv och bibliotek, samt även myndighetens ämbetsarkiv och Fredsarkivet.
Anställning
Tidsbegränsad anställning, 8 månader, heltid. Tillträde tidigast 1 juni 2026, eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Linköping. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Johan Landgren, t f enhetschef, 08-519 563 26 Facklig kontakt
Sofia Svalmark, Saco: 013- 495 97 25
Cecilia Holmström, ST: 013- 495 97 16 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer hålls 26-27 maj. Övrig information
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
SMMTF har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Museer För Maritim, Transport- Och Förva
(org.nr 202100-1132), https://www.smtm.se/
Carl Cederströmsgata 2 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Arbetsplats
Enheten för arkiv och bibliotek Jobbnummer
9873597