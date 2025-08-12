Arkivarie till kund i Solna
Har du utbildning inom arkiv samt minst fyra års erfarenhet som arkivarie? Varmt välkommen med dina ansökan. Om uppdraget
Vi söken en arkivarie till en kund som är verksam inom transportsektorn. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia som startar så snart som möjligt och pågår tills 30 december 2025 med möjlighet till förlängning 6 månader. Tjänstgöringsgraden är 100 % och du arbetar vid kundens kontor i Solna. Det finns begränsad möjlighet till distansarbetePubliceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att vårda, ordna och förteckna arkiv där du kommer ha ansvar för både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i en samhällsbyggande miljö där den främsta delen av informationen hanteras digitalt i projektverksamhet. Du kommer framförallt arbeta med följande:
Ansvara för att förvalta och vid behov uppdatera förvaltningens styrande respektive stödjande dokument inom diarieföring och arkivering enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning (såsom redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning, arkivbeskrivning, arkivförteckning)
Förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat i Visual Arkiv
Förbereda överlämning av analogt arkiv enligt allmänna arkivschemat för slutleverans till Regionarkivet
Stödja verksamheten i frågor för att säkerställa att allmänna handlingar hanteras enligt gällande regelverk Kvalifikationer
Formell utbildning inom arkivhantering
Minst 4 års erfarenhet av självständigt arbete som arkivarie
Dokumenterad erfarenhet av att förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat i Visual Arkiv från minst ett tidigare uppdrag
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla styrande respektive stödjande dokument inom diarieföring och arkivering (såsom redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning, arkivbeskrivning, arkivförteckning) från minst 3 tidigare uppdrag
Dokumenterad erfarenhet av att genomfört bevarande och gallningsutredningar från minst 3 tidigare uppdrag
Dokumenterad erfarenhet av att förteckna arkiv enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning från minst 3 tidigare uppdrag
Dokumenterad erfarenhet av informationshantering som arkivarie i bygg- och anläggningsprojekt från minst ett tidigare uppdrag
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 26 augusti 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
