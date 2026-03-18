Arkivarie
Har du ett intresse för informationshantering och vill arbeta i en unik verksamhet med ett betydelsefullt samhällsuppdrag? Som arkivarie hos Sametinget i Kiruna spelar du en nyckelroll i att bevara och tillgängliggöra allmänna handlingar och historiska samlingar. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och redo för nästa steg i karriären!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Academic Work söker nu en arkivarie till Sametinget i Kiruna. Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet med uppdrag att bevaka frågor som rör samisk kultur och rättigheter. Som arkivarie blir du en del av en verksamhet där ordning och reda på informationen är en förutsättning för öppenhet och demokrati.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Sametinget.Dina arbetsuppgifter
I rollen som arkivarie kommer du att arbeta brett med både fysiska och digitala flöden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Informationsförsörjning: Framtagning och utlämnande av allmänna handlingar från fysiska arkiv och databaser.
Arkivvård: Ordna och förteckna arkiv samt upprätta arkivredovisningar.
Strategiskt arbete: Upprätta informationshanteringsplaner, göra gallringsutredningar och bedöma hur handlingar ska bevaras på bästa sätt.
Utveckling: Delta i framtagandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet.
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta metodiskt och som har god förståelse för arkivariens roll i en offentlig verksamhet.
Har en högskoleutbildning eller likvärdig utbildning samt dokumenterad erfarenhet av arkivariearbete.
Har praktisk erfarenhet från offentlig verksamhet.
God kunskap i MS Office eller likvärdigt.
Vana vid dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv).
Besitter en god kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar.
Har en förmåga att kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
Det är meriterande om du har
Kunskap om arkivstandarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMAS.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I9PTO9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
