Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Är du en driven arkivarie som vill arbeta med ett jobb som räknas på en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag? Då ska du arbeta hos oss! Som verksarkivarie arbetar du strategiskt med Kronofogdens informationshantering, en viktig roll för att möjliggöra en effektiv och rättssäker verksamhet.
Om jobbet
Verksamheten står inför stora förändringar. Ett system för elektroniskt bevarande är under införande där en förvaltning kring detta behöver byggas upp och myndighetens pappersarkiv ska centraliseras. Dessutom pågår många utvecklingsinitiativ på myndigheten. Dina arbetsuppgifter innebär att arbeta brett med myndighetens informationsförvaltning, så att hanteringen av allmänna handlingar och ärenden tillgodoser både lagstiftningens krav och verksamhetens behov. Kronofogdens verksarkivarier arbetar med strategiska frågor och bidrar med styrning och stöd i informationens hela livscykel. Arkivfunktionen är tillsammans med den centrala registraturen placerad vid den expanderande informationsförvaltningssektionen under rättsavdelningen och har ett nära samarbete med myndighetens verksjurister.
Du arbetar med att ta fram och förvalta styrdokument inom ansvarsområdet, genomföra gallringsutredningar, utveckla och förvalta informationsredovisningen, deltar i kravställning vid anskaffande och vidareutveckling av system och arbetssätt samt bistår med din kompetens i att kvalitetssäkra hanteringen av information och uppgifter. Du kommer vidare ha en viktig roll i arbetet med informationsleveranser till e-arkivet.
Den här rollen är inriktad mot att proaktivt styra och förbättra informationshanteringen i myndighetens verksamhet. Huvuddelen av myndighetens mål och ärenden hanteras i verksamhetsspecifika it-system. Du kommer arbeta nära verksamhetsspecialister och utvecklings- och stödfunktioner i arbetet med att ta fram ändamålsenliga och rättssäkra lösningar.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du har en god förmåga till helhetssyn, du är van att arbeta självständigt och kan driva ditt arbete framåt. Du har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Du är flexibel och lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Vidare är du en god kommunikatör som anpassar ditt språk till mottagaren. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
- högskoleutbildning med minst 180 hp/120 p varav 60 hp/40 p inom arkivvetenskap
- väl förtrogen med det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar
- erfarenhet av gallringsutredningar eller hemställan till Riksarkivet om gallring
- erfarenhet av arbete med kvalificerade arkivfrågor i offentlig verksamhet.
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av att arbeta med implementering eller förvaltning av e-arkiv, alternativt i informationsöverföringsprojekt. Det är även önskvärt att du har aktuell erfarenhet av deltagande i it-utvecklings- eller digitaliseringsinsatser.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som arkivarie. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Sandra Dahlqvist Balhuizen, hr-specialist sandra.dahlqvist.balhuizen@skatteverket.se
9783770