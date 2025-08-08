Arkitekt
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren arkitekt med spetskompetens inom maskininlärning (ML), djupinlärning (DL) och 3D-datorseende. Uppdraget innebär att arbeta i en teknisk miljö där förutsättningarna inte är fullt definierade från början. Detta kräver en kombination av kreativ problemlösning, avancerad teknisk kunskap och förmåga att driva utveckling i en osäker och utmanande kontext.
I rollen kommer du att utvärdera olika angreppssätt, ta fram förslag på tekniska strategier och aktivt delta i utvecklingen av modeller som är skräddarsydda för projektets specifika behov. Uppdraget kräver fysisk närvaro tre dagar per vecka.
Ansvarsområden
Utforma den övergripande arkitekturen för lösningar inom maskininlärning och djupinlärning.
Identifiera och välja lämpliga metoder för att lösa komplexa och icke-standardiserade problem inom datorseende.
Bidra med expertkunskap i utvärdering av tekniska alternativ och fastställande av riktning för utvecklingsarbetet.
Säkerställa att lösningarna är anpassade för projektets krav och tekniska miljö.
Samarbeta tätt med utvecklare och andra tekniska experter för att driva arbetet framåt.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram arkitektur för ML/DL-modeller.
Erfarenhet av att designa modeller för att hantera icke-standardiserade problem, exempelvis inom bildklassificering, objektigenkänning eller bildsegmentering.
Gedigen bakgrund inom 3D-datorseende.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kompetenser
Tidigare erfarenhet från fordonsindustrin.
Erfarenhet av arbete med modeller baserade på punktmoln.
Vana att arbeta i stora och komplexa kodbaser.
Erfarenhet av projektledning inom tekniska utvecklingsprojekt.
