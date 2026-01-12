Ärendehandläggare Göteborg
2026-01-12
För vår kunds räkning söker vi just nu en Ärendehandläggare/Planhandläggare till en kund i Göteborg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-03-02 och pågå till och med 2027-09-30, med möjlighet till förlängning om upp till 2 år.
Om uppdragetSom Ärendehandläggare kommer du att hantera remisser och ärenden från myndigheter, nätägare, domstol och andra aktörer. Uppdraget handlar om att samordna och besvara remisser inom ramen för olika lagstiftningar så som Plan- och Bygglagen, Miljöbalken, Ellagen, Väglagen. Remisserna berör exempelvis vägplaner, naturreservat och övriga områdesskydd, nya sol- och vindkraftsparker, batterilager och samråd från andra nätägare inför deras koncessionsansökningar. Uppdraget handlar således om att bevaka intressen och verka för att i remissvar tydligt ange anspråk och därmed underlätta verkets utbyggnad och reinvesteringar av transmissionsnätet med tillhörande anläggningar/stationer.
Övrigt:Start: 2026-03-02Slut: 2027-09-30Omfattning: 100 % Placering: Göteborg, med möjlighet till 50% distansarbete. Resor kan förekomma. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet från samhällsplanering vad gäller hantering och beredning av ärenden kopplade till plan- och bygglagen.
Akademisk utbildning inom samhällsplanering eller motsvarande utbildning
God kännedom om relevant lagstiftning såsom; Miljöbalken, Ellagen, Väglagen, Plan- och Bygglagen osv.
Behärska svenska språket flytande vad gäller både tal och skrift
Önskade personliga egenskaper:
Arbetar självständigt och målinriktat
God samarbetsförmåga
Stark initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Tydlig i skriftlig kommunikation
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Resultatorienterad
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
