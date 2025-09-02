Area Sales Manager till Duroc Machine Tool
OnepartnerGroup Sydost AB / Säljarjobb / Sundsvall Visa alla säljarjobb i Sundsvall
2025-09-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Östersund
, Nordmaling
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du vara med på den fortsatta framgångsresan hos en av Nordens ledande maskinleverantörer? Är du en driven och tekniskt intresserad person med känsla för affären? Då vill vi veta mer om dig!
Duroc Machine Tool är en av Nordens och Baltikums största leverantörer av verktygsmaskiner, verktyg, maskinservice och support till verkstadsindustrin. Vi ingår i börsnoterade Duroc AB som äger, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Duroc Machine Tool-gruppen består av sju bolag som totalt omsätter ca 600 Mkr och vi verkar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Läs mer om oss på www.durocmachinetool.se
Vi är nu inne i en expansiv fas där vi ser stor potential i att stärka vår marknad ytterligare i norra Sverige, och nu söker vi en Area Sales Manager som får en nyckelroll i att bearbeta marknaden i norra delen av vårt land.
Ditt uppdrag
Som Area Sales Manager jobbar du nära kunden och hittar rätt lösningar utifrån deras behov, och du agerar som deras samarbetspartner i utvecklingen av vår gemensamma affär. Du ansvarar för hela affären - från första mötet till kontrakt och uppföljning. Fokus ligger på maskiner och verktyg samt tillbehör för skärande bearbetning, där du hjälper kunden att få ut det mesta av vårt kvalitativa sortiment.
Du är mycket ute på fältet - ungefär 80-90 % av tiden spenderas hos kund, resten ägnas åt admin och uppföljning hemifrån. Det är viktigt att du jobbar på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Du sköter bland annat offertarbete, tekniska frågor, kalkyler och uppföljning. När affären är i hamn tar vårt projektteam över, vilket gör att din administration hålls på en rimlig nivå.
Du ingår i ett säljteam med kollegor runt om i landet och har ansvar för norra Sverige, i höjd med Ockelbo och uppåt. Här finns redan många kunder - ditt uppdrag blir att stärka våra relationer och utveckla affären vidare, men också bearbeta nya kontakter.
Tjänsten innebär 1-2 övernattningar per vecka. Du har löpande kontakt med ditt team, både digitalt och fysiskt.
Vem är du?
Du har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, gärna inom industrimaskiner eller verkstadsindustrin. Du gillar teknik, är lösningsorienterad och trivs med att skapa långsiktiga relationer. Du är strukturerad, affärsmässig och gillar att arbeta mot gemensamma mål tillsammans med kollegor.
Vi ser gärna att du har
erfarenhet av försäljning av industrimaskiner och nykundsbearbetning
kunskap om skärande bearbetning, svarv/fräs och produktionsteknik
goda kunskaper i svenska och engelska
god vana vid affärssystem och digitala verktyg samt Microsoft 365
god vana att arbeta i CRM system
Varför Duroc Machine Tool?
På Duroc Machine Tool blir du en del av en lösningsorienterad organisation med korta beslutsvägar, högt i tak och stor vilja att utvecklas tillsammans. Vi tror på frihet under ansvar, ett prestigelöst samarbete och ett arbetsklimat där humor, engagemang och långsiktighet går hand i hand.
Vi är stolta över vår teknik, vår kompetens och vår service - men framför allt över människorna som gör det möjligt.
Du kommer till ett gott team med skön stämning och vi ser till att du får bästa möjliga start hos oss med on-boarding och utbildning. Dina kolleger ser fram emot att överföra sin kunskap och sina kontaktnät till dig.
Välkommen till ett företag där din insats märks - varje dag.
Låter det intressant?
Detta är en direktanställning hos Duroc Machine Tool som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emma Hördegård på telefonnummer 0470-32 38 39 eller emma.hordegard@onepartnergroup.se
.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.durocmachinetool.se/ Arbetsplats
Duroc Machine Tool AB Kontakt
Emma Hördegård emma.hordegard@onepartnergroup.se Jobbnummer
9486998