Arborist/ Trädvård och Trädgårdsarbetare
Trädkompaniet Voice Of Tree Care AB / Trädgårdsanläggarjobb / Borås Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Borås
2025-08-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trädkompaniet Voice Of Tree Care AB i Borås
Har du intresse och erfarenhet inom trädvård och/eller trädgårdsskötsel och trivs i en roll där du dagligen får arbeta med ett professionellt team som ger kunden toppservice? Då är det kanske just dig vi söker till denna spännande resa inom träd och trädgårdsservice!
Vi är ett arborist - och trädgårdsföretag med inriktning träd och trädgårdsuppdrag, våra kunder är allt från privatpersoner till större företag och organisationer som svenska kyrkan. Vi utgår från Tosseryd i Borås och arbetar inom hela Sjuhärad med omnejd, men även vissa uppdrag på andra orter.
Dina uppgifter
Som Arborist och trädgårdsarbetare kommer du att utföra diverse uppgifter såsom exempelvis olika moment inom trädbeskärning, klippa häckar, buskar och andra uppgifter inom trädgårdsskötsel samt mycket annat.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med våra duktiga och erfarna arborister och bistå dem i deras arbete, detta kan innebära olika moment inom trädvård och beskärning, fräsa stubbar och röja med röjsåg, dra ris, grenar och köra flismaskin samt andra trädgårdsuppdrag.
Tillsammans har ni ansvar för att våra kunder får önskad service utifrån planerade uppdrag.
Vi söker efter dig som är en initiativrik och ansvarstagande teamplayer. Vi tror även att du är noggrann och punktlig. Samt har ett stort intresse för träd och trädgård och skötsel av utemiljöer. Då vi arbetar direkt ut till kund är det viktigt att du har ett bra servicetänk och bra bemötande.
Vidare tror vi att du
• Har intresse och viss erfarenhet och/eller utbildning kring trädgård och/eller trädvård/skog.
• Motorsågskörkort minst AB
• Bilkörkort minst B
Hanterar svenska i tal och skrift
Du bör ha god fysik, och tycka om att arbeta ute i alla väder, och gärna ha ett intresse för maskiner.
Att du är positiv och har ett stort säkerhetstänk och tycker att det är viktigt att kunderna är nöjda när du lämnar är jätteviktigt!
Meriterande är om du har Körkort tungt släp BE, Motorsåg C och övrigt relevanta utbildningar i ämnet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning
Ansökningar behandlas löpande
Dag för tillträde omgående eller enligt överenskommelse, anställningen gäller HT 2025 med chans till förlängning.
Ansökningar mottages löpande
Välkommen att kontakta oss!jobb@tradkompaniet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Vi ser helst att ni skickar era ansökningar komplett med Cv & personligt brev via e-mail.
E-post: jobb@tradkompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb HT 25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädkompaniet Voice Of Tree Care AB
(org.nr 556934-3196), http://www.tradkompaniet.se
Källängsvägen 5 (visa karta
)
506 49 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451517