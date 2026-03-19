Arbetsterapeut- till Ragunda
Om jobbet
Nu söker vi en engagerad arbetsterapeut till spännande uppdrag hos våra samarbetspartners - där du kan utvecklas, växa och känna dig uppskattad varje dag.
Som bemanningsarbetsterapeut hos Somera styr du själv din arbetstid - heltid eller extrauppdrag, du väljer. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper genom varierande uppdrag i olika verksamheter, samtidigt som du har trygg uppbackning från chefer som verkligen bryr sig. Hos oss kombinerar du flexibilitet, utveckling och uppskattning i samma uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Du blir anställd av Somera och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsterapeutiska uppgifter inom korttidsboende, LSS och/eller hemsjukvård. Det kan handla om att göra bedömningar, rehabilitering, förebyggande insatser och individanpassade aktiviteter. Du ger även handledning, rådgivning och stöd till personal samt är flexibel inför verksamhetens rutiner och villkor.
Även om det står en kommun i annonsen kan uppdragen finnas på annan plats.Om företaget
Vi på Somera tycker det är en självklarhet att du som tar hand om andra också ska ha någon som tar hand om dig. Därför arbetar vi nära dig för att tillsammans skapa ett yrkesliv som passar just dina mål, behov och drömmar.
Hos oss får du ett fritt och flexibelt arbetsliv, med stark uppbackning och uppskattning från chefer som verkligen värdesätter din kompetens. Vi finns nära dig hela vägen - så att du kan fokusera på det du gör bäst, i miljöer där du kan växa och trivas
Vi erbjuder dig:
Tjänstepension genom en av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring, sjukförsäkring etc
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Friskvård- och fortbildningsbidrag
Stöd av din konsultchef
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicySå ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss.
Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta Åsa Nordlund på asa.nordlund@somera.seKvalifikationer
Minst två års erfarenhet
Examensbevis
Utdrag ur belastningsregistret som är högst 6 månader gammalt.
Körkort
Övrig informationErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Ragunda i Jämtland.Företag
Somera Care AB
www.somera.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: asa.nordlund@somera.se
(org.nr 559376-2395)
Åsa Nordlund asa.nordlund@somera.se
